臉油到可以煎蛋？「3個動作」助你抗油消毛孔

▲夏日皮脂分泌旺盛，消除油光是女生的持妝課題。（圖／翻攝自IG/alilouss）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

濕熱梅雨季又來到，油性肌膚的毛孔又大到出來Say hi！毛孔的大小我們不能控制，但還是可以藉由保養，讓粗大毛孔獲得改善，當然維持肌膚油水平衡還有適度的控油都非常重要。

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學會正確清潔

由於現在空污嚴重，空氣中的懸浮粒子容易阻塞毛孔，皮膚科醫師建議每天洗臉應控制在兩次左右。過度清洗反而會造成肌膚刺激，可能會誘發皮脂腺過度分泌，另外水溫維持常溫最好，幫助維持肌膚狀態平衡。

維持油水平衡

當肌膚出油旺盛，這時更該注重保濕。肌膚頻出油其實是因為缺乏水分，當油水不平衡，更會引起皮脂腺代償性出油。因此洗完臉後，請記得塗抹保濕產品，利用油包水的特性，幫肌膚留住水分。

養成清淡飲食習慣

除了外塗，嘴巴吃進去的也很重要，飲食應避免油、辣等刺激食物，否則容易促發皮脂分泌旺盛，而糖份過高的食物更有可能使人體增生自由基，進而破壞肌膚細胞，加速老化。

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