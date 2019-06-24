伊朗外長控美國B隊要開戰！　美前將領憂川普無路退「情況失控」

▲美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國與伊朗情勢日益嚴峻，美國前參謀長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）昨（23日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，他目前最擔憂的是川普被逼到沒有退路、沒有選擇，「『我們差點空襲伊朗』的說詞反覆不定，情況可能會失控，然而美國和中東國家開戰是最沒有必要發生的事情。」

穆倫在本週節目（This Week）上表明，政府應透過外交手段阻止伊朗擁核，人民也該力求國會議員或者任何能在公領域發聲的人士表態，保證無論如何絕對不會開戰，「我個人認為，最好不要經歷政權的更替，也不要發動戰爭，循外交手段達到目的。」

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▲伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）。（圖／路透）

伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）近日在推特上發布許多言論，表示被擊落的無人機的確侵犯伊朗領空，並以「B隊」指稱鷹派人士，指出他們正想辦法推動川普發動戰爭，「美國沒有間接證據或者事實證明，就立刻對伊朗提出指控，只是證明了鷹派正準備將情勢導向戰爭，破壞外交關係，並且掩蓋針對伊朗的『經濟恐怖主義』。」

面對伊朗的指控，美國政府也出現不同聲音。綜合外媒報導，共和黨聯邦眾議員托恩柏利（Mac Thornberry）強調川普非常小心避免升高衝突，外交委員會的參議員布克（Cory Booker）則認為川普上任以來就不斷挑釁，不但使得伊朗越來越堅持核武，也讓諸多國家處於混亂邊緣，並且重申若總統未經國會同意，不能發動軍事行動。

穆倫在訪談中也警告，如果伊朗繼續發展核武，可能造成中東國家互相警戒、劍拔弩張，甚至引來以色列攻擊，「如果伊朗真的取得核武，軍事攻擊就會變得非常、非常難以實現。」