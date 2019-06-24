衣索比亞爆發未遂政變　參謀總長等人中彈身亡

▲總理阿邁德穿著迷彩裝，發表阿姆哈拉州發生政變未遂。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

衣索比亞於22日晚間爆發軍事政變，總理阿邁德（Abiy Ahmed）的發言人表示，這場未遂政變導致衣索比亞參謀總長席瑞（Seare Mekonnen）、退役將領葛札伊（Gezai Abera）與阿姆哈拉州長安巴丘（Ambachew Mekonnen）不幸遇害。

綜合外媒報導，總理發言人謝尤姆（Billene Seyoum）表示，這起震撼的政變發生在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Adis Abeba）與西北重鎮阿姆哈拉州（Amhara）首府巴赫達爾（Bahir Dar）的州長辦公室。阿姆哈拉州安全首長阿薩邁紐（Asamnew Tsige）22日下午帶頭闖入一場會議，當場對阿姆哈拉州長安巴丘（Ambachew Mekonnen）與另一名高官開槍。

謝尤姆指出，幾個小時後衣索比亞參謀總長席瑞（Seare Mekonnen）也在自己於阿迪斯阿貝巴的家中遭到保鑣殺害，一名拜訪席瑞的退役將領葛札伊（Gezai Abera）同時中彈身亡。謝尤姆更補充，「這似乎是一場同步攻擊」。

據報導，殺害席瑞的保鑣目前已經被捕，而阿薩邁紐仍然在逃。而自從發言結束後，衣索比亞全國的網路突然中斷，直到24日清晨為止。

國際危機組織（ICG）分析家戴維森（William Davison）表示，這些事件說明了衣索比亞政治危機的嚴重性，「現在最重要的是，該國各地的行為人不要加劇不穩定情況，為了自己的政治目的遂行暴力、試圖破壞現有局勢。」