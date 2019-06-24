懂・時尚／復古方包好火熱！DIOR「店址」變手袋　開箱看內裝

▲開箱囉！來看DIOR 30 Montaigne包。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

方正的包有種復古優雅味道，也讓精品藉以回憶昔日美好年代，DIOR的30 Montaigne、CELINE的Triomphe都是近期美麗作品，到底它們有什麼迷人之處？一起細究一番。

DIOR 30 Montaigne

特色：包包的名字為「蒙田大道30號」，即DIOR巴黎總店地址，翻蓋的CD金屬扣更彰顯身份。

要說DIOR 30 Montaigne，一定要先講一下歷史，Christian Dior於1947年創立品牌，同年2月推出第一個時裝系列，發表的New Look震撼了時裝界，就此打下成功根基，而這場空前的發表會，便是在蒙田大道30號舉辦。

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▲DIOR 30 Montaigne包方正典雅，小牛皮款120,000元（上）、 Oblique提花帆布款105000元。（圖／各品牌提供，以下同）

蒙田大道30號是DIOR總店，也是創辦人Christian Dior的夢想天地，1946年12月16日他為這幢宅邸揭幕，接著開始修繕裝潢，徹底體現鍾愛的新路易16風格，白色線板、特里亞農灰牆面、籐格紋椅、鍍金框的鏡子、水晶吊燈，大概就是現在想到DIOR店鋪的經典風格。

▲蒙田大道30號是DIOR王國的起源，1947年在這裡發表了New Look，震撼時裝界。

DIOR從此地出發，迅速擄獲了時裝界的心，品牌創立7年之後，已經把隔鄰的5幢大樓通通包下，成為擁有千名員工、28座工坊的王國。所以「蒙田大道30號」如此重要，轉化成手袋，地位自然高。

30 Montaigne是2019早秋的作品，翻蓋設計、CD金屬扣相當醒目，翻到背面也很精彩，浮雕的「30 Montaigne」字樣，並有夾層可以隨手放置票卡，相當貼心。

▲DIOR 30 Montaigne包背面有浮雕字樣，製作過程精細繁複。

從CD金屬扣打開翻蓋，內裡是細緻的小羊皮，大小適中，空間足夠放進錢包、手機等等隨身物品，並有夾層和拉鍊層，讓小東西不散落。背帶能調整長度也相當方便，側背、斜背，甚至隨興地拽著都不錯。除了顏色眾多的頂級BOX小牛皮材質，也有Oblique提花帆布款，符合不同需求。

▲珍妮佛勞倫斯背DIOR 30 Montaigne包。

CELINE Triomphe

特色：Arc de Triomphe 是巴黎凱旋門，CELINE具代表性的Triomphe標誌，便是受凱旋門啟發，如今成為Triomphe包再戰江湖。

創意總監Hedi Slimane上任後，把CELINE推向不同的面貌，重拾記憶是其中重要的一部分，Triomphe包是大作之一，包型方正簡單，復古感之外也很俐落，目光焦點自然落在中央的金屬扣。

▲CELINE的TRIOMPHE包的金屬扣，為經典「Blason」雙C標誌，小牛皮款小型105,000元、中型115,000元。

Triomphe包上的鎖扣，是CELINE自1970年代開始運用的「Blason」雙C標誌，起源相當有趣，據說是創辦人Celine Vipiana有一次經過凱旋門，沒想到車子拋錨，她望向廣場的金屬鎖鍊，靈光乍現，就此有了以凱旋門為靈感的「Blason」標誌。

韓團BLACKPINK的Lisa近日到巴黎出席CELINE春夏男裝周，以一咖蜥蜴皮Triomphe包趴趴走，先是搭配Logo T恤與寬管牛仔褲，再來有印花小洋裝與小白鞋，都斜背著黑色Triomphe包，輕鬆自在又是時髦味兒。

▲韓團BLACKPINK的Lisa背著蜥蜴皮小型Triomphe包，包200,000元。

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