3次拯救虧損馬航均失敗　馬哈迪：有好報價會考慮出售

▲馬哈迪坦承，若有好的報價，會考慮出售馬航。圖為馬航客機示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

馬來西亞國際航空公司（MAS，簡稱馬航）2011年至2013年連續虧損數十億令吉，2014年更是經歷了2起史無前例的重大空難，造成馬航虧損加劇。馬來西亞總統馬哈迪（Mahathir Mohamad）表示，正在研究如何處理馬航的後續問題，包括是否繼續投入資金，若是有合理報價，將不排除出售馬航。

綜合外媒報導，馬哈迪21日接受採訪，指出政府已多次改變馬航領導層，希望能扭轉公司的局勢，但全都失敗了。他表示，現今政府想要出售馬航，但會首先確保買家是否能很好地管理航空公司，如果再次賣給會讓馬航失敗的人，是非常不值得的。

馬哈迪總理早在3月就已經提出3個馬航的未來規劃，包括重組、出售以及關閉馬航。他表示，關閉國家航空公司是一件非常嚴重的事情，所以政府會繼續研究和調查是否關閉它，或著政府再融資。當記者問到現今馬航最好的選擇時，馬哈迪強調，若是有好的報價，將會考慮出售航空公司。

2014年3月馬航370號班機從印度洋上消失，同年7月17號班機於烏克蘭上空被擊落，2起重大事故共造成537人罹難，進而讓馬航的聲譽大受打擊。