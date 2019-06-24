3成女性答應約會為吃免費餐　美研究：易有黑暗三性格

▲會為吃而赴約的女性在人格上更有可能出現黑暗特質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

約會是一種了解雙方的方法，許多人會藉此得到一段浪漫感情。然而美國最新一項研究指出，並非所有女生都是因動心而接受男性邀約，大約有3分之1的女性沒有興趣進行浪漫的約會，反而是為了吃一頓「免費大餐」，而這些人在人格上更容易出現與浪漫關係的欺騙與剝削行為。

據《Science Daily》報導，美國人格與社會心理學雜誌（Society for Personality and Social Psychology）公布了一項研究，共有820位女姓接受訪問，其中為40％單身、33％結婚，27％在穩定交往階段，近9成的人均為為異性戀。這項調查一共分為兩個，首先第一組是針對全員女性是否會因食物而接受邀約。研究發現，有23％的女性表示會因為吃而赴約，但大多數是偶爾或甚少這麼做。雖然有女生認為免費大餐約會無傷大雅，但大部分的人都覺得這樣的舉動很不道德。

第二項研究則是分析了357名異性戀女生，其中有33％的人都曾因為美食而赴約。研究還顯示，會為吃而赴約的女性在人格上更有可能出現「黑暗三性格」（dark triad，暫譯），包括自戀、精神病、馬基維利主義（為達目的而不擇手段）。共同研究作者柯林森（Brian Collisson）表示，這些特質均與浪漫關係中的欺騙與剝削行為有關，像是一夜情、假高潮、傳播性愛圖片等。

研究人員透露，之所以會進行這項調查，全是因為之前閱讀過相關的新聞報導。他們強調，這項研究並不能套用在現今的約會模式，若是有人為維持形象在受訪時說謊，那麼現實中為了吃而赴約的人只會比研究結果還要多。研究員指出，此行為還可以套用在其他關係中，並且將會對所有性別進行研究。