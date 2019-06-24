12星座男「最好追」排行榜！天秤喜歡被傾聽、水瓶有代溝難度最高

有時我們以為遇到相愛的人是不容易的，但在某些時候卻自然而然的發生了，在12星座中到底哪些星座其實妳不用苦苦追求或等待，女追男很快就會在一起呢？首先妳需要先知道自己和對方的金星與太陽，接著來看看妳喜歡的對象到底排行第幾名呢？

第一名：雙魚座



【無法一個人】

很多時候雙魚座需要戀愛來讓自己感受是被愛著的，如果沒有這樣的人出現，他只會埋首於工作中或是別的事情中讓自己來分散注意力，尤其還沒搞清楚自己所要的感情是什麼樣子時更容易用談戀愛的方式來尋找愛，因此在失戀之後沒多久又陷入戀愛氛圍之中，對雙魚來說並不是難事。

第二名：射手座



【歡樂創造機會】

射手座喜歡開心歡樂的感受，不愛被拘束，當有個人總是可以營造出歡樂的氣氛時，並帶他到處遊玩，很快的就會進入交往階段，但射手座需要懂得持之以恆，面對感情中的起伏時要願意面對和承擔，那麼在經營感情時才能夠愈來愈成熟以待，而在這些過程中射手也會懂得什麼是堅定的力量。

第三名：天秤座



【懂得傾聽就是機會】

天秤很喜歡兩人和諧的相處感，通常天秤座會因為對方的優雅和有個性而傾心，因此當追求天秤時願意把自己有個性的那面也表現出來，這對天秤來說是種敞開心接受的感覺，因為天秤覺得妳開始好瞭解了，那麼天秤就會懂得如何與妳相處，他們其實對愛是很簡單的，一旦進入關係中就是認真的。

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第四名：巨蟹座



【家的溫暖很重要】

當妳要追求一個巨蟹座，最重要的是表現出妳對家庭的在乎或秀外慧中的樣貌，也把他當做自己人對待，並且以結婚為前提來相處，例如：你是我想安定下來的人。類似這樣的對話對渴望安定的巨蟹來說，很容易就追求成功，巨蟹要的並不是一直談戀愛，家才是擺在第一位的。

第五名：處女座



【一開始假裝不在意】

處女座男生是很細膩與重視細節的，他們有很多的步驟和標準讓自己可以心裡感到安全，但偏偏碰到無法掌控的事情時就會一直掛心，因此妳需要有點小技巧，看似想與他有交集並引起他的興趣而與他相處但有時又假裝不理睬，某些處女座很容易就因此陷入愛情的漩渦了。

第六名：天蠍座



【花時間相處】

天蠍座要追人時又快又熱情，但要追求天蠍就要耐性了，天蠍需要一種信任感才能進展到下一步，因此在一開始追求天蠍時要以自然交朋友的方式開始，有點曖昧在裡面但又不能太多，多疑的天蠍在一開始太過熱情時容易被嚇跑，而當妳願意花時間相處時，天蠍與妳交往的日子就接近囉。

第七名：摩羯座



【讓他感覺被需要】

摩羯座需要是被需要的感覺，當妳釋放出需要他協助或是哪些心事想請與他討論時，他就會感受到被重視，但是當有天妳突然不需要時，他心中會非常慌亂但說不出口，此時妳就知道在他心中，妳是重要的，那麼當繼續相處時感情就會加速增溫。

第八名：金牛座



【重視才華與能力】

金牛座是重視穩定感和有才華的星座，追求金牛座不只是要物質上有基本的穩定度還需要才華上的吸引力，才華對金牛而言就是一種美的展現，他們也重視品味，如果妳不講求品味那就降低吸引金牛的魅力，因此當你追求金牛座時要願意展現個人品味，那麼很快的妳就會知道金牛做有沒有為妳傾心了。

第九名：牡羊座



【喜愛卓越的人】

牡羊座很重視自己是否有能力成為別人眼中有成就的樣子，或是對自己生活要有目標也很重視，如果妳對自己什麼都不清楚，就算一開始相處得很好但卻會因此變成無法交往的因素之一，因此有的牡羊，他們會去追求某個他們心中認為卓越的人，而當妳是這種特質的人時，很容易就會追到牡羊座。

第十名：獅子座



【不喜歡被追】

要到追獅子座不太容易，他們享受追求別人的感受，但被追求時反而較無感，如果妳真的很想要追求一個獅子，倒不如先想清楚如何讓他們喜歡上妳，來追求妳，這樣會更順利，而大部分的獅子會喜歡充滿女人味、或相處起來溫柔，但也要有自己個性的女孩子。

第十一名：雙子座



【自己模糊不清】

雙子其實不難追，但妳不容易搞清楚雙子到底有沒有喜歡妳還是在跟妳玩遊戲，如果妳一開始就展現出來要追求的樣子，基本上雙子就會跟妳繞圈圈，但如果單純的從朋友開始做起機會反而增加，他們無法刻意，內在又慢熟，因此不要被雙子的外在所欺騙了，因為雙子也需要花蠻多時間搞清楚自己所要。

第十二名：水瓶座



【容易有代溝】

水瓶的思維邏輯有時讓人無法明白，加上天生有種固執，因此讓人捉摸不透，如果想追求水瓶座，妳需要先搞清楚到底他在說什麼，或是他的思考模式是什麼才會有共同的語言，加上水瓶是冷色調的星座，因此突然消失不見也是正常的，但大部分的水瓶一但進入穩定關係中就會非常的確定。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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