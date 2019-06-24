美伊關係轉「網路攻防戰」　美癱瘓伊朗火箭飛彈發射系統！

▲美國伊朗轉為網路攻防戰。（圖／示意圖／Pexels）

國際中心／綜合報導

在美方無人機遭到伊朗射下後，兩方關係緊繃到最高點，雖說美國總統川普曾動了以軍事行動報復，但卻在10分鐘前喊停就怕造成超過150人傷亡。如今軍事行動演變成「網路戰爭」，美國與伊朗透過駭客、匿名假電郵來竊取對方情報。

綜合外媒報導，川普24日對伊朗採取新制裁，並提到不排出真的會有軍事報復行動，但前提是要符合比例原則。在美國無人機遭到及落後，美國開始改以「網路攻擊」入侵伊朗，癱瘓伊朗控制火箭及飛彈發射器的電腦。知情人士表示，美方早在幾個星期前就已經準備，原本是要報復伊朗在荷姆茲海峽破壞國際油輪。

此外，美國的網路攻擊也追伊朗的間諜團體，但求證五角大廈官員則被拒絕證實。過去部分美國的資安公司也發現，有些許伊朗政府支持的駭客集團，試圖將美國政府與美國企業作為攻擊目標，並且用「魚叉式網路釣魚」（spear phishing）卻沒有成功。

主要被攻擊的企業部門，包括美國眾府和油氣能源企業，甚至出現冒充白宮辦公室的信件。美國國土安全部表示，伊朗的行為除了想要竊取資料情報外，真正的目的是要癱瘓整個政府或是企業的網路。