103歲阿嬤百米跑46.07秒奪冠　刷新全美高齡運動會紀錄

▲美國103歲人瑞霍金斯（Julia Hawkins）以100公尺46.07秒的紀錄奪得百米賽跑冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國路易斯安那州（State of Louisiana）有位103歲人瑞霍金斯（Julia Hawkins）參加新墨西哥州舉辦的全美高齡運動會（National Senior Games），以100公尺46.07秒的速度拿下冠軍，刷新美國有史以來最年長女性奪得百米賽跑金牌的紀錄。

據《今日美國》（USA Today）報導，綽號「颶風（Hurricane）」的霍金斯19日於全美高齡運動會上以100公尺46.07秒的速度奪得百米賽跑冠軍，雖然比她在2017年跑出的百米金氏世界紀錄慢了6秒，但依舊以1秒之差擊敗了緊追在後的91歲馬尼戈（Julia Manigo），創下美國歷史上最高齡女性奪得百米賽跑金牌紀錄。

霍金斯在這場百米賽跑中，因另一位來自田纳西州（State of Tennessee）的百歲人瑞柯克蘭（Hollyce Kirkland）受傷退出，使她成為賽道上唯一超過百歲的選手。此外，參加百米賽跑前一天，霍金斯也報名參加了50公尺賽跑，並以21.06秒的速度完成競賽。

霍金斯透露，她認為如果能在100歲時嘗試100公尺賽跑，一定會非常的有趣，所以才會在那麼大的年紀依舊跑步。此外，霍金斯也說，隨著年齡的增長，需要挑戰，需要更多的熱情，這樣才能繼續活著並保持身體靈活。

據《早安美國》（Good Morning America）報導，霍金斯擁有3個孫子、3個曾孫，她希望能藉由自己的故事激勵其他人開始運動、跑步並維持身體健康，進而意識到年紀大了，還能做很多意想不到的事。