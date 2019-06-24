獲釋卻迷失…女囚犯按滿電梯樓層、遊走樓梯間　詭困監獄54小時

▲女囚犯困在樓梯間54個小時（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國密蘇里州（Missouri）聖路易斯市（Saint Louis）日前發生一起詭異的「離獄事件」。監獄中一名女囚犯獲釋，但卻迷失在司法中心大樓內，困了54個小時才被人找到，相當離奇。

綜合外媒報導，女囚犯在5日上午8時17分獲釋，當時工作人員告訴她，只要「沿著走廊走，搭乘電梯到1樓後右轉，就可以走出監獄離開」。

誰料，女囚犯卻搭乘電梯到5樓，從逃生口走入消防樓梯間，結果門竟自動上鎖，非職員者打不開，且施工期間關閉警報器，導致女囚犯多次出聲求救都無人發現，被反鎖於樓梯間內。

詭異的是，女囚犯當初一進到電梯，第一反應是按下電梯內所有樓層按鈕，最後從5樓走出；而困在樓梯間時，則是不斷來回於各樓層，讓所有職員查看時都恰巧錯過，她就這樣被困了整整54個小時。

最後，一名職員在7日下午6時32分，從一扇門後的窗戶發現了女囚犯，才終於將她救出。不過女囚犯狀況穩定，並拒絕到醫院接受治療，僅讓醫護人員檢查確定沒事後，自行返家。

對此，司法中心負責人格拉斯（Dale Glass）表示，避免類似情況再發生，監獄已修改規定，獲釋者將由工作人員護送離開。