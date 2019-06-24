勒斃4歲妹後再補17刀　13歲「智商141」少年：要媽媽同時失去2個孩子

▲班奈特親手殺了年僅4歲的妹妹。（圖／翻攝自YouTube／Intentions To Murder）



國際中心／綜合報導

美國一名智商高達141的少年，他原本可以利用智慧來做更多好事，但他卻選擇成為一名冷血的殺手。現年25歲的班奈特（Paris Bennett）在13歲時，親手殺了年僅4歲的妹妹，只因「對母親有把怒火」。當時班奈特向警方自首後，被判處40年有期徒刑，如金12年過去，他將在2027年獲得假釋的機會，班奈特的母親卻坦言，對即將出獄的孩子又愛又恨，「我認為他會再殺我一次。」

擁有高達141智商的班奈特，在2007年親手殺死自己年僅4歲的妹妹艾莉（Ella Bennett），他趁著母親上班時將保母支開，冷靜地走進妹妹房間，先將躺在床上睡覺的妹妹毒打一頓後，再將她勒斃，最後還用菜刀狂刺妹妹17刀，手段極為兇殘。對妹妹痛下殺手後，班奈特還先走回客廳打電話找朋友聊天，根據紀錄，他聊了近6分鐘後才報警自首。

根據精神鑑定指出，班奈特除了擁有超高智商外，還患有「精神變態」（Psychopath），這樣的心理疾病常出現的人格特質包含極端自我中心、反社會、缺乏愛人觀念等。班奈特被逮時，先是向警方表示，一切都是幻覺作祟，妹妹的惡魔形象出現攻擊他，忍無可忍下才會選擇反擊，最後他卻改口稱，犯案當下腦袋非常清楚。

班奈特日前接受英國獨立電視台（ITV）訪問時表示，「對於母親，多年來我的內心一直有把怒火。」班奈特坦承，他一開始是想要將目標放在母親，但他認為，若是親手殺死妹妹後再自首，母親就等同於會同時失去兩個孩子，「這是傷害她最好的方式。」班奈特強調，他明白自己犯下滔天大錯，但他不認為是精神疾病所造成，是自己意識清楚地選擇犯罪，「我不認為這個錯誤定義我整個人生。」

當時儘管班奈特尚未成年，但德州法院仍判處40年的重刑，也是德州因殺人罪判出的最高量刑。慈善機構也轉達了母親的說法，「她早已原諒兒子的行為，只要兒子願意，是可以好好治療精神疾病的。不過當記者問及，是否擔心班奈特出獄時，她的母親也坦承，「非常擔心，我認為他會再想辦法殺我一次。」

▼紀錄班奈特罪行的紀錄片。