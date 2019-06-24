美伊網路戰開打！伊朗處決CIA間諜　再派網軍狂發「釣魚信」

▲美伊爭端延伸至網路戰。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國與伊朗的爭端從實體戰延伸至網路戰，美國資訊安全公司火眼（FireEye）、Crowdstrike的報告皆指出，最近幾周來自伊朗的駭客攻擊次數不斷增加，且外媒引述伊朗消息指，德黑蘭政府已經處決一名前國防部官員，因為他涉嫌擔任美國間諜，替CIA蒐集伊朗情報。美國總統川普也在20日下令對伊朗軍事系統展開網路攻擊。

CNN引述伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA news agency）的報導指出，該國國防部承包商札瓦爾（Jalal Haji Zawar）涉嫌替美國中央情報局（CIA）與美國政府擔任間諜被起訴。依照札瓦爾的證詞，最終判處死刑，且已經在戈哈爾達什特監獄（Gohardasht Prison）行刑，他的妻子也也因參與間諜活動被判15年監禁。目前CIA仍未有相關回應。

而根據火眼與Crowdstrike的報告指出，伊朗網軍近幾周對美國的攻擊越來越頻繁，他們透過寄送大量魚叉式網路釣魚（spear-phishing）電子郵件，鎖定美國的政府機構與石油、天然氣等產業發動攻擊。從Crowdstrike提供的案例可以發現，這些含有惡意軟體的郵件，會假裝是由政府單位發送，甚至是裝成微軟（Microsoft）Outlook軟體的更新教學。

另一間網路安全公司Dragos也發現，綽號為「優雅小貓」（Refined Kitten）與「APT33」的伊朗駭客針對美國的能源、國防部門還有國家級實驗室進行攻擊，甚至連沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國也不放過。

《華爾街日報》指出，自從川普政府將「伊斯蘭革命衛隊」（Islamic Revolutionary Guards Corps）列為恐怖組織後，美國聯邦調查局（FBI）早在今年4月就警告業界，伊朗可能在網絡上進行報復。火眼資深分析師里德（Ben Read）表示，任何形式的網路入侵，都是更廣泛攻擊的第一步。