她搭機睡著被丟包...獨困「陰冷黑暗機艙」超恐慌！飛機早停好

▲加拿大航空發生乘客被遺留在飛機上的烏龍事件。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

加拿大航空乘客艾當斯（Tiffani Adams）月初搭機從魁北克飛往多倫多，但當她醒來的時候，發現周圍一片黑暗，飛機早已熄火停在機坪，所有電源也關閉，自己已經被困住幾個小時了，讓她感到驚慌害怕。加拿大航空則表示，正在調查事發原因。



艾當斯在本月9日搭機前往多倫多，這趟旅程大約只有90分鐘，就如同其他許多乘客一樣，她在旅途中坐在位子上睡覺休息，沒想到醒來的時候，飛機早已停好，所有乘客和機組人員都離開了，且當時已經接近午夜，距離飛機預計的降落時間已經過了好幾個小時。她在臉書上PO文表示，「我被困在座位上，周遭完全一片漆黑，快被嚇死了」。



艾當斯本身患有焦慮症，當下以為自己做了一個惡夢，但卻發現是真實狀況，非常害怕，她試圖打給朋友戴兒（Deanna Dale）求救，但沒想到通話不到1分鐘，手機就沒電了，而飛機的電源早已關閉，也無法用USB孔充電。她開始在機艙裡遊走，看看有沒有人能幫忙，卻發現空無一人。



最後，她在飛機前方找到了一個手電筒以及一本操作手冊，照著上面的指示打開了主艙門，她試圖揮手、大聲呼救，但時間已經很晚，停機坪附近完全沒人，機門距地面也有一大段距離，無法直接離開，她只好坐在機艙地板上，雙腳懸空掛在外面，揮舞手電筒大聲呼救。

不知道過了多久之後，終於有一名開著行李托車的男性注意到機門外的微弱燈光，才趕緊把車開過去，「他當時也感到非常震驚，覺得怎麼會有旅客被忘在飛機上，我告訴他，『我也非常疑惑』」。最後艾當斯成功被救離機艙外，結束這場受困驚魂，加拿大航空代表則在航廈迎接她，並提供豪華車輛載她直接回家。

她提到，她的確有把座位往後仰一點，或是可能頭低下睡著了，「但空服員怎麼可能會遺漏掉一個還被困在位子上的人？」事發後，加拿大航空打了兩次電話給艾當斯道歉，並且正在要查這個失誤是怎麼發生的，一名發言人也證實了消息，但拒絕評論，僅說持續與該乘客聯絡協調中。