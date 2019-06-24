與小孩玩試膽遊戲！26歲地方媽媽「開車衝撞」…下秒輾爆3歲兒子亡

▲美國一名地方媽媽玩「膽小鬼遊戲」，開車撞死小孩。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

美國德州一名媽媽和3名孩子11日在玩「膽小鬼遊戲」（The game of chicken）時，開車往小孩方向衝撞上去「試膽」，豈料，其他2名孩子及時躲開了，留下一位3歲的兒子來不及避開，當場撞倒地遭車輪輾爆，傷重慘死，最後媽媽被控過失殺人，最重很有可能判10年有期徒刑。

根據CNN報導，26歲的斯塔格（Lexus Stagg）開車輾斃兒子後，聲稱是因為倒車時沒有看到孩子經過，才會輾壓到他，而在輾壓的過程中也以為車子進入減速丘，才會發生這場不幸的意外。

然而根據德州哈里斯縣（Harris County）地方檢察官的調查報告指出，透過監視器畫面得知，斯塔格先行倒車，這時孩子們都在車子的前方，下秒她開車朝著3個孩子前進。

當斯塔格開著車子往前時，2名孩子及時躲開了，最後一位兒子卻來不及躲開而被撞倒，當場被右側前輪輾到，然而她貌似沒有停下來，還繼續開車前進，車子的後輪再次輾到了孩子，送醫急救後不治身亡。

「汽車不是玩具欸！」地方檢察官表示，每個家長都有義務保護自己的孩子，都不應該拿交通工具遊玩，尤其是這台車重達2.54噸，竟然還拿來玩這麼危險的「膽小鬼遊戲」。

斯塔格被控犯有過失殺人罪。如果罪名成立，她將面臨長達10年的監禁。