看診遭名醫強吻！美女寫564字淚訴過程：我常發性感照，不代表我隨便

▲馬來西亞網紅「林淑芬」在臉書分享自己慘遭性騷擾的經歷。（圖／翻攝自「林淑芬2.0」臉書）

國際中心／綜合報導

「我常發性感照，不代表我是隨便的女生！」馬來西亞網紅「林淑芬」21日在臉書上表示，由於許久沒有做身體檢查，於是她找到了非常細心又有名氣的專科醫師協助，體檢過程中也有護士陪同，豈料，醫師趁護士離開診間，竟然強吻了她的臉頰，讓她當下超傻眼，感到驚嚇而匆忙離開。

林淑芬在臉書上寫564字文章表示，她很少在網路上發表私人的生活，是希望網路生活和現實生活區分開來，不希望任何一方被影響，也不希望網路與現實攪和；隨著粉絲增加，可能有網路上的粉絲遇到現實生活的她，「然而我也發現自己越來越害怕面對陌生人，不敢與任何人對上眼睛，社交恐懼症、人群恐懼症，要不是逼不得已真的不會出門。」

沒想到卻發生了一件不願回想的恐怖事件！林淑芬表示，她去看醫師，檢查後護士離開看診室，突然，她被醫師拉住後強親了臉頰，當下的她腦袋一片空白，感到多麼害怕又錯愕，「我只想馬上離開現場，我不知道為什麼他會做出如此沒道德的事，他算是在這裡蠻有名的專科醫生，之前我給他看診好多次了，但之前都沒發生什麼不愉快的事，就這次我真的嚇到了。」

林淑芬慎重地提醒大家，「不管你是誰，是不是粉絲，也都不能這樣做，這樣完完全全是性騷擾，會造成我的心理陰影。」她也坦承整件事處理方式不好，也沒有證據可以提告，但她想用自身經歷提醒民眾「遇到一定要舉報」，也希望自己的生活不再被打擾，「最後，我選擇不公開醫院和醫生名字，不代表我已經原諒，如果之後我感覺依然很不爽，還是會說出來的。」

文章一出，網友們紛紛蓋樓留言表示：「淑芬加油」、「版主女神：加油，我知道妳很親民」、「心疼淑芬」、「對啊，靜靜看就好了，我遇過你幾次了但是從來都沒去跟你打過招呼」、「那樣的醫生直接變成拒絕往來戶，去警局備案也行」、「建議要行動，不姑息養奸」、「太過份了吧，那根本是性騷擾了，尊重都不懂嗎」、「告了啦，身敗名裂」、「不要忍著！Say NO」、「就算是在熟的朋友也不會這樣吧」、「要加油」。

▼林淑芬常分享自己的生活美照。（圖／翻攝自「林淑芬2.0」臉書）

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