被「選舉無效」仍獲勝！在野候選人當選伊斯坦堡市長：正義回來了

▲伊斯坦堡舉辦市長重選，在野黨候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）宣布獲勝。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

土耳其第一大城伊斯坦堡舉辦市長重選，雖然選委會還未公布正式結果，但在已開出的99.37%選票中，在野黨候選人伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）已經獲得54.03%，領先對手，該黨也自行宣布勝利。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）隨後也表示恭喜伊瑪莫魯當選。

重新選舉的投票作業在當地時間23日下午5點結束，截至晚間8點，共和人民黨（CHP）籍的伊瑪莫魯已經以54.03%的得票率，擊敗執政黨正義發展黨（AKP）籍候選人尤迪倫（Binali Yildirim），後者得票率為45.04%。尤迪倫在晚間7點15分就提前發表演說，恭喜伊瑪莫魯獲勝，「盼他在為伊斯坦堡服務的任期，都能獲得好運」。



隨後，伊瑪莫魯發表勝選感言提到，這個結果並不是哪個人、哪個團體或哪個政黨贏了，「贏家是伊斯坦堡」。他也提到，已經準備好與正義發展黨共同合作，解決伊斯坦堡交通困境以及敘利亞難民需求等問題，「伊斯坦堡新的未來中，將會有正義、平等的愛、寬容，而公共資金延宕、傲慢自大、以及惡意疏遠彼此的狀況將會結束」。

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▲伊瑪莫魯向支持者致意。（圖／路透社）

土耳其總統艾爾段也在推特上祝賀伊瑪莫魯當選，外媒普遍分析認為，這個選舉結果是艾爾段16年掌權生涯中的一次大挫敗，伊斯坦堡不但是土耳其第一大城，也是艾爾段的故鄉以及其政治起點。

伊斯坦堡市長選舉事實上在3月底就已結束，當時原先只是默默無名地方父母官的伊瑪莫魯以48.8%的得票率差距勝出，跌破眾人眼鏡，而尤迪倫得票率為48.55%，由於差距太小，正義發展黨立即要求重新選舉，最高選舉委員會也接受其申訴，於5月6日取消選舉結果，並決定於23日重選。