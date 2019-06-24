夜語慰靈曲《烏牛欄大護法—望天版》：閃靈＆何韻詩譜出台灣歷史



▲影片來源：CHTHONIC 閃靈映像館

編輯／YKC

如果說《烏牛欄大護法》原始版是一首意欲激烈碰撞台灣血汗歷史的抗議作品，那原唱閃靈與何韻詩聯手譜出的《烏牛欄大護法—望天版》，就是一首低聲夜語的慰靈曲；兩者不同曲風、不同視角，卻也交織而成那段不為人知的台灣過往。

▲閃靈在《烏牛欄大護法》當中，不管是前期宣傳亦或是後期不同版本詮釋，都可見閃靈相當大膽的實驗性突破。（圖／翻攝自閃靈FB、Youtube）

講個玩笑話，閃靈向來慣於在自身作品大玩「閃靈宇宙」，本次《烏牛欄大護法》更被視為曲中主角潘正源繼《十殿》、《高砂軍》、《武德》等專輯後，再度出現在系列作當中；閃靈自身也曾在FB粉絲頁當中證實：收錄《烏牛欄大護法》的最新專輯《政治》，確實是閃靈《鎮魂》系列故事的前傳。

但讓人更加感慨的是，在《烏牛欄大護法》以及《烏牛欄大護法—望天版》MV故事劇情的安排中，主角潘正源確實在一聲槍響當中，迎來了自身人生的最終站。

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▲不分版本，《烏牛欄大護法》敘述的是1947年228歷史事件的殘酷事實，差別只在於敘述視角的不同。

閃靈喜歡在曲名跟歌詞大搞艱澀的字句早已不是什麼新鮮事，不明所已的樂迷看到《烏牛欄大護法—望天版》，恐怕還以為是什麼宗教宣傳樂曲；誠如先前所述，收錄《烏牛欄大護法》的新專輯《政治》，是閃靈《鎮魂》系列的前傳故事，濃厚的歷史與宗教元素，自然也是首要必備。

總承其上，《烏牛欄大護法—望天》當中所提到的烏牛欄，可是有相當淵源的歷史典故；回溯到1947年3月16日，當時延燒近半個月的228事件，在南投埔里烏牛欄吊橋發生了一場被隱沒的戰役「烏牛欄之役」；在當時有30多名學生組成的27部隊，力抗當時鎮壓地方的700人國軍，雖說這段歷史隨著時間及政府有意遮掩的過程中，逐漸為人所淡忘，但卻也突顯出當時台灣動態、飽受衝突的歷史現況。

▲以228史實作為發想的《烏牛欄大護法—望天版》，歌詞一字一句唱來卻也是十足悲戚。

我不否認，《烏牛欄大護法—望天版》的歌詞著實艱澀了點，有些時候反倒真的有點像廟宇繚繞的誦經，但倘若對照MV劇情當中，主角潘正源最終因叛亂罪處刑，睜大著眼倒臥在血泊之中，這樣宛若慰靈曲的歌詞鋪陳，除了一方面告慰因歷史犧牲生命的先人前輩外，某種程度也宣示了先人追求自由、民主的精神，將為後人所承繼。

「錯誤，本無求饒赦；覺悟，閣毋準拄煞。」

就算這是個錯誤，我不會求饒求赦，我早已有了勇往直前、視死如歸的覺悟。

「今日時機已來，時代輪迴流轉。」

隨著時代變遷，現在就是要面對與改變的時機

「穿山林，阿修羅，過雺霧，阿修羅。」

我將化身饒永善戰的阿修羅，穿越山林大霧，保護我的家園

在吉他、電吉他雙重鋪陳下，何韻詩娓娓道來這說來殘酷，卻又帶來承先啟後意味的歷史意涵。

▲香港出身的何韻詩，為了《烏牛欄大護法—望天版》，可說是花了一番心力學習台語。

「玄武翻身，朱雀飛啼，白虎吼喝，青龍滾絞，眾神聽令，萬獸護法。」

有別於過往嘶吼激昂的黑死腔，閃靈主唱Freddy（林昶佐），本次改以低沉不失力道的嗓音，一字一句唱出這宛若慰靈告解的字句。

但間奏過後，何韻詩承接其上，希冀與請求不斷反覆、重疊，似乎也讓歌曲當中少了些憤慨，多了些質疑的自我詰問。

「望天也保庇，保庇彼咧人，圓百年夢，拚生死，幻化運命，猶原不復萬劫，敢講百年空？」

希望上天保佑，保佑那個人，能夠一圓百年來的夢，拼上性命去改變既定的命運；但最後要是萬劫不復，難不成都是一場空？

「望天來加持，加持彼咧人，解千年業，蹔破十殿，天搖地動，猶原不復萬劫，怎解千年業？」

希望上天加持，加持那個人，即便斬毀十殿、天搖地動，也要消解這千年以來的業障；但最後要是萬劫不復，又該如何是好呢？

「希望佇佗位？希望佇佗位？」

希望在哪裡呢？希望在哪裡呢？

▲《烏牛欄大護法—望天版》不是一首慷慨激昂的勵志歌曲，他訴說的是歷史朝而復之的滄桑。

認真來說，單就曲風來說，《烏牛欄大護法—望天版》並不是一首典型的「閃靈」；Freddy熟悉的嘶吼腔調，一直到曲末才為之迸發而出；大部分時間，多半由何韻詩婉約飽負情感的傾訴為之填充，搭配民謠編制以及二胡為之譜出的滄桑感，也不免讓人這時代輪迴不斷的歷史業障感到十足鼻酸。

其實要在歌曲當中融入歷史元素，是一件風險很高的嘗試，常常會因為一句「政治不正確」，就淪落到人人喊打的境界（雖然閃靈沒在怕這件事就是了）；但平心而論，一首歌除了講故事，要如何在闡述歷史當中，於所處時代造成些許回饋，或許是閃靈與何韻詩亟欲聯手凸顯的文化目標。

「希望佇佗位？」70年前，我們如此問著自己，70年後我們仍是如此詰問。



▲《烏牛欄大護法》一般版（影片來源：CHTHONIC 閃靈映像館）

◆《烏牛欄大護法—望天版》完整歌詞

錯誤 本無求饒赦

覺悟 閣毋準拄煞

今日時機已來

時代輪迴流轉

穿山林 阿修羅

過雺霧 阿修羅

原是掌旗人

玄武翻身 朱雀飛啼

白虎吼喝 青龍滾絞

眾神聽令 萬獸護法

望天也保庇

保庇彼咧人 圓百年夢

拚生死 幻化運命

猶原 不復萬劫

敢講百年空？

希望佇佗位

希望佇佗位

希望佇佗位

莫閣分袂清

望天來加持

加持彼咧人 解千年業

蹔破十殿 地搖天動

猶原 不復萬劫

怎解千年業？



希望佇佗位

希望佇佗位

希望佇佗位

莫閣分袂清

大護法

解脫咱千年業