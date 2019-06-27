南洋風吹起來！全台泰式美食TOP 10　泰奶刨冰、海鮮酸辣麵絕對要吃

炎炎夏日沒胃口？從道地小吃到必吃的泰國冰酥，怎麼點都不踩雷的高CP泰式料理，MENU美食誌吃貨們帶大家一起看！

TOP 10／珍妮花與南洋杉JENNIFET&ARAUCARIA

台南東區

便宜、美味、氣氛好！大理石和日光綠色植栽，香茅雞、綠咖哩都很推，海鮮酸辣麵料滿滿、人氣主打打拋豬，想吃要早點到。

▲（圖／美食客Eva Lu提供）

TOP 9／龜龜毛毛泰國奶茶 TUK TUK CHA CHA THAI TEA

台南中西區

泰國手標紅茶，加上奶水、煉乳，濃厚奶味裡喝得到茶香，完美保留道地泰國味，並且甜度不低喝起來卻很順口，只要跟著融化的碎冰一起喝，暑氣絕對全消！

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▲（圖／美食客Jyn提供）

TOP 8／TUK-TUK THAI CAFÉ 圖圖咖啡館

桃園中壢

跟著嘟嘟車ㄧ起品嚐澎湃媽媽麵！一個人也可以享用、各式泰式美食，海鮮新鮮料又多，綠咖哩也很推，並且吃完鹹食後，還有泰式香蕉煎餅喔！

▲（圖／美食客季皖郁提供）

TOP 7／N.N. THAI THAI

台中龍井

東海大學附近的高CP泰式。綠植的佈置超級美，其Q彈有勁的河粉，酸辣度剛剛好，其中，滿滿蝦肉的新鮮蝦捲，酥嫩多汁椒麻雞，怎麼點都不踩雷，同時，也可以配上附餐的涼拌木瓜、優格、麵包的多種吃法，保證各位滿足！

▲（圖／美食客小白只饗ㄔ美食提供）

TOP 6／泰THAI J

台中南屯

泰式創意料理，花花草草遇上泰式米沙拉，這家的口味較溫和，像走進花園般的異國情調，可以進來小酌一杯喔！

▲（圖／美食客Queenie提供）

TOP 5／COCO BROTHER 椰兄，兄弟椰子冰淇淋

台北中山站、南京復興站

想要享受南洋海灘風情的話，來這就對了！椰奶冰淇淋濃醇香，可以挖著椰肉和Oreo餅乾清涼入口，而且鹹食也很厲害，只要台幣200元左右，就能有一個料滿滿的酥炸大塊椒麻雞定食，其中，冰花餃子裡竟然還包進打拋豬，實在是超級厲害的！

▲（圖／美食客|天生食怪|自以為的美食家?提供）

TOP 4／山林香 泰國辛香小吃

台南中西區

他們家的沙拉冷麵，這個夏天必吃！繽紛生菜和大塊火烤雞腿，清爽又開胃，而且各位也別錯過他們家的酸辣口味，因為吃起來辣得有勁夠味，配上好喝泰奶，就是爽快喔！

▲（圖／美食客EAT提供）

TOP 3／奇維奇娃 CHEEVIT CHEEVA TAIPEI

台北大安

喝過泰奶，但有沒有吃過泰奶刨冰？清邁火紅的冰店就開在大安區街頭，質地細緻的刨冰，跟泰奶香氣融化在嘴裡，而茶韻跟黑糖珍珠的香甜咀嚼在一塊，Q彈絕配！

▲（圖／美食客MommyPat佩特媽咪提供）



TOP 2／KOKONI GREEN

台南中西區

夏夜最適合三五好友一起來點清爽開胃的泰式涼拌！老宅綠蔭的夏日情調，夠味下飯的打拋豬、脆嫩椒麻雞，配合著泰式奶茶以及宜人晚風，絕對是必吃的店家之一！

▲（圖／美食客吳均庭提供）

TOP 1／泰街頭

台北大安

位於台電大樓的高CP「泰國路邊攤」！原汁原味搬進三角窗的異國風情，每一道都非常好吃，其中，大鐵鍋香料細熬慢燉醬汁，咖哩給料完全不手軟，另外，推薦點香嫩大隻雞腿、冬蔭酸辣湯頭來吃，而且不收服務費喔！

▲（圖／美食客yun提供）

圖、文／MENU美食誌

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