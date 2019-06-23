英首相候選人強生「將慘遭暗殺」？調查單位追消息源頭…竟是俄羅斯

▲網路上傳出保守人士要暗殺強生的消息。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

凡近大選，網路上就會開始出現一些不同的消息、聲浪，近日英國首相大選將至，網路消息傳出英國留歐派人士試圖要暗殺脫歐派的「強生」（Boris Johnson），根據調查似乎為俄羅斯間諜所為，為造謠生事、左右選舉結果而做。

根據英國《衛報》報導，為了讓歐美國家出現動盪，自2016年美國總統大選就出現「通俄門」，認為俄羅斯試圖透過網路散布消息讓川普獲勝，直到現在英國首相選舉，出現計畫暗殺強生的消息。研究調查指出，這些手段過去5年用9種語言在超過30個平台上用著不同的假帳號來散播不實消息。

其中光是暗殺強生的消息，就被貼在一個類似西班牙某部長的臉書網頁上，其中公開的「信件」還有拼錯的部長名字、假簽名，些許的假帳號開始分享散布這則消息，接著不久後刪除。大西洋理事會（Atlantic Council’s digital research lab）表示，這類的消息很可能出自於情報單位，並非酸民這麼簡單，就如同干預美國大選時，大家都認為「俄羅斯軍事情報局」（GRU）的嫌疑最大。

此外大西洋理事會也表示，這些人做的工作就是透過社群媒體，用力的「影響」無知的民眾或是選民，這中間夾雜的包括歐美之間的利益，或是對俄羅斯本身的利益。