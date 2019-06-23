超狂球星頒獎忘記帶方巾…　用老婆「蕾絲內褲」上場沒人發現！

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NHL蒙特婁加拿大人隊球星普萊斯（Carey Price）日前出席頒獎典禮，當天突然發現自己忘記帶西裝口袋方巾，為了維持上台時的服裝完整性，他臨時用妻子的黑色內褲來代替。事後他妻子在網路上自曝這件糗事，讓網友們超激動又難以置信，並恍然大悟地說「難怪他不敢把手帕拿出來給弟弟擦淚！」

據《紐約時報》報導，上周在拉斯維加斯舉行的NHL頒獎典禮是很盛大的場合，普萊斯一時之間來不及生出口袋方巾，只好用妻子的蕾絲內褲取代，由於折疊後塞入胸前口袋，只露出一小角黑色布料，看起來就像是真的手帕，當天在場所有人都沒有發現，是妻子安吉拉（Angela Price）事後拍影片爆料，才讓這件事曝光。

▲遠看並不會發現口袋方巾其實是一條內褲。（圖／翻攝自Carey Price #31臉書）



雖然這件事讓不少網友都笑翻，但事實上，典禮當天氣氛相當溫馨，因為有一位11歲小球迷懷海德（Anderson Whitehead）最近歷經喪母之痛，普萊斯得知此事後，貼心地準備了自己的簽名球衣送給他，希望能給予對方一點鼓勵和正能量，讓懷海德在台上領獎時忍不住眼淚潰堤，在場所有人也都被這溫暖的一幕所感動。