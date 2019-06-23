想要男友關心！她敲碎嬰兒頭骨　狂傳「尖叫影片」刷存在感

▲弗羅斯特傷害嬰兒的理由令人髮指。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

英國37歲女子弗羅斯特（Kim Frost）去年為了博取另一半的關注，竟對當時才6個月大的嬰兒痛下毒手，導致孩子頭骨碎裂、腦部出血，她把小孩受傷的影片傳給男友，進而使得警方注意到事件。她日前在北安普頓皇家法院認罪，被判處4年徒刑。

《每日郵報》報導，去年2月4日，男友收到多封訊息與影片，內容是弗羅斯特虐待孩子的畫面，影片中有尖叫聲，他接著通報警方。當時，弗羅斯特攻擊毫無抵抗能力的嬰兒，她認為這樣做能獲得男友關注；醫師檢查情形後表示，傷勢嚴重的程度就像孩子遭遇車禍，或從一層樓高的窗邊掉下去。

嬰兒受傷的隔日才被送往醫院，頭骨多處碎裂，所幸現階段康復良好，由寄養家庭悉心照顧。弗羅斯特日前在法庭承認虐待、疏忽孩子；儘管在精神報告中，她患有邊緣性人格障礙（BPD），仍是得服刑4年，無法完全免除其刑。

法官芙勒（Michael Fowler）表示，自己很滿意這名母親被定罪，弗羅斯特長期疏忽孩子福祉，當時甚至為了吸引男友關心，進而做出殘忍行徑；嬰兒受到的傷害並非偶然，而是母親一手造成，而且她沒有妥善尋求醫療幫助，導致情況更加惡化。

北安普敦郡警方兒童保護團隊警員布魯克斯（Kirstie Brooks）說，這是一起非常困難的案件，蒐羅到的證據令人痛心，幸好孩子現在幾乎完全恢復，「我對結果很滿意，相信這是公平的判決。在拘留期間，我希望弗羅斯特可以反思自己所為的嚴重性。」