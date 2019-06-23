烏克蘭總統會梅克爾　「反俄親歐」求加重對俄制裁…卻吃記冷釘子

▲烏克蘭總統試圖反俄親歐。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

烏克蘭新上任的總統澤連斯基（Vladimir Alexandrovich Zelensky）主打反親俄，當時大選時意外得到民眾支持，成為黑馬竄出當選。5月正式宣誓任職後，即開始展開帶領烏克蘭走出經濟與政治困頓的任務，日前來到柏林與德國總理梅克爾會面，想要爭去歐盟對俄加重制裁，卻只得到「將會維持現狀」的回應，看來反俄親歐還是條漫漫長路。

綜合外媒報導，澤連斯基日前到訪法國、德國，主要的目的就是希望可以遊說歐盟國家和烏克蘭站在同一陣線，並且爭取烏克蘭邊境的安全。澤連斯基在和梅克爾會面過程中，試圖希望可以爭取歐盟對俄羅斯更多的制裁，但是梅克爾當時僅回應，對俄羅斯的制裁「會維持不會改變｣。

澤連斯基當時競選期間大打反俄牌，如今要實現承諾，只能主動拉攏歐盟，對於歐盟而言，烏克蘭主動靠攏加上國家地理位置完美，似乎也是不錯的合作對象。

但礙於歐盟和俄羅斯在天然氣上有極大的合作，歐盟此刻也不願意加入「俄烏紛爭」也難過梅克爾給予的回應偏保守態度。外界分析，澤連斯基想要靠孤立俄羅斯的方式保護烏克蘭過於短視，並沒有真的為長遠所考量，澤連斯基的外交手段恐怕還需再加強。