「滾出我的公寓」英首相人選強生與女友大吵　鄰居報警影響選情

▲英國前外交大臣強生。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國前外相強生（Boris Johnson）才在保守黨國會議員最後一輪投票拿下最高票，被視為下屆首相的熱門人選，他21日凌晨卻與女友席孟茲（Carrie Symonds）在倫敦南區一處公寓爆發激烈爭執，吵到鄰居最後報警；女方當時不斷吼叫「滾出我的公寓」。對此，他不願多做回應，「我認為人們不想聽到這種事。」

《衛報》報導，當時鄰居聽到尖叫、敲打的聲音後報警；不過警方來到現場後發現強生與女友沒什麼異狀，也沒有犯罪。強生與同居女友的爭執事件躍上各大英國新聞版面，他22日拒絕回應此事。

《星期日電訊報》一項民調顯示，61％受訪者青睞強生，只有39％受訪者選擇現任外交大臣亨特（Jeremy Hunt）。英媒指出，此次吵架事件可能影響強生的選情。接下來，保守黨黨員要在未來1個月投票，決定到底誰能成為新黨魁。

儘管強生認為與女友的感情是私事，外界還是相當關注當時的情況，他被《倫敦廣播公司》（LBC）主持人戴爾（Iain Dale）多次詢問卻沒有正面回應，反而回答人們有權問他，他能為國家做些什麼。

戴爾則表示，如果警察來到強生家中，這就是每個人的事情了，「你不僅是在競選保守黨黨魁，還在爭取首相職位。所以很多欽佩你政見的人都會對你的個性提出質疑，你有責任要回答問題。」

對此，強生承認這是公平的觀點，但他依舊含糊躲過與女友的爭議。他接著談到讓英國離開歐盟，「我來這裡是告訴你，我們有信心能翻轉局面。」他堅持英國要在10月31日脫歐。