發現老婆偷吃又賣淫！　他結婚2年崩潰「鐵鎚夜襲」…警嚇傻：認不出臉了

▲宋清明知道老婆是性工作者又和其他男人有一腿時，並沒有當下激起殺機。（圖／翻攝pakutaso）

國際中心／綜合報導

澳洲一名52歲的華裔男子宋清明（音譯，Qingming Song）得知，結婚2年的妻子竟然是個性工作者，還在外面和別的男人有感情關係，氣得拿鐵鎚趁對方熟睡時瘋狂攻擊，把她臉部打得不成人形。考量宋清明犯後有悔意，當地法院判處他8年有期徒刑，4年內不得假釋。

根據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）一名法庭記者報導，宋清明知道與自己結婚2年的妻子是個外遇的性工作者後，已經分床睡了數個月，也和她討論到2人應該分開生活。不過在2017年9月28日晚間，他看到下班回到家的妻子正在用通訊軟體微信和其他男人聊天，成了他謀殺的觸發點。

當天晚上，宋清明假裝先上床睡覺，並在凌晨4點從工具箱拿出鐵槌，朝熟睡的妻子頭部連續攻擊5下，還在對方醒來後威脅要肢解她，之後掐住她的脖子打電話求助。警方到場後看見宋清明的妻子滿頭是血，臉部也因骨頭碎裂而凹陷，「幾乎不成人形」，也無法判斷年紀；她經送醫急救之後撿回一命，從此失去嗅覺，一邊耳朵再也聽不見。

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▲宋清明差點將妻子打死。（圖／取自免費圖庫pexels）

新南威爾州（New South Wales）法院法官寇菲克斯（Andrew Colefax）指出，在事件發生當下，宋清明的老婆不斷大哭求助，最後因為宋清明突然恢復理智才得以存活下來。他在法庭上對宋先生說，「太殘忍了，鐵鎚造成的傷害讓她的臉部骨頭斷裂，這種情況致死率是極高的，她很有可能就這麼死了。」

宋清明於2019年1月坦承犯案；寇菲克斯表示，宋清明在事後已有悔意，並且有誠意改過自新，最終判處他8年有期徒刑，4年內不得申請假釋。宋清明的妻子在事件發生之後的3個月裡，都只能吃流質食物，每個月都必須到醫院回診；她如今每天仍需服用止痛藥，每2個禮拜還要看一次心理醫生。