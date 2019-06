蔡依林《玫瑰少年》教我們的事：別活在「他人期望」的框架　你就是你

▲蔡依林以《玫瑰少年》傳達對LGBT議題的關注和性別平權的支持。(圖/翻攝自蔡依林FB)

在現今華人流行音樂圈擁有天后級地位的蔡依林Jolin,讓許多粉絲非常推崇的,除了她付出驚人努力和毅力而學會的十八般武藝,還有她對於許多社會議題的關注和關懷。

其中,同志議題,就是她長期關注的社會議題之一,她也憑藉著自己的影響力多次為LGBT群體發聲,像是透過自己的音樂作品〈迷幻〉、〈不一樣又怎樣〉傳達對於對性別平權、多元成家議題的支持,更在『2015 Play世界巡迴演唱會』台北場,在演唱〈不一樣又怎樣〉前,特別播放『不一樣』的故事紀錄片,其中一則就是訪問葉永鋕媽媽的「玫瑰少年」葉永鋕紀錄片。

▲蔡依林《Ugly Beauty》中收錄〈玫瑰少年〉一曲向葉永鋕致敬。(圖/翻攝自youtube/不一樣又怎樣紀錄片-葉永鋕篇)

而在蔡依林睽違4年,於2018年年底推出的新專輯《Ugly Beauty》中,就收錄了這首向葉永鋕致敬的〈玫瑰少年〉,不僅僅想藉此讓大眾關注到校園性別暴力霸凌的問題,其實,更深層一點,還包含了從父母對孩子、朋友同儕間、甚至大環境社會對個人等各種所謂的「期盼」形成的框架、束縛,甚至是歧視和霸凌,讓許多「不一樣」或是「相對邊緣」的人群為了尋求他人的認同感而壓抑自己,無法敞開心胸真正的「做自己」。

就像是整首歌一開頭,蔡依林就用溫柔低語般的語氣吟唱著:

「誰把誰的靈魂 裝進誰的身體?

誰把誰的身體 變成囹圄囚禁自己」

讓人立刻想起,葉永鋕從小被周遭人說「太女性化」,甚至因他的性別氣質被國中同學霸凌,強行脫下褲子「驗明正身」,這種整個社會對性別根深蒂固的刻板印象,就展現在許多人會認為「女生就該玩洋娃娃、喜歡扮公主;男生就該喜歡機器人,要勇敢、不能哭」的框架上,好像男生天生就該勇敢、陽剛,女生就該溫柔聽話,而會玩娃娃愛扮家家酒的男生就是不正常,應該要看醫生。

又或像是由他變成她的台中一中生物老師曾愷芯(曾國昌),其實很小的時候就意識到自己想變成女人,但受到世俗價值觀的影響,一直壓抑自己的想望,男性化的身軀和所謂的「世俗道德」對曾經的「他」而言,只是一座禁錮自己的監牢,直到妻子重病離世後,他終於決定順從自己的心,過他真的想要的生活,接受手術變成真正的女人。

「生而為人無罪

你不需要抱歉」

就像《世界人權宣言》提到的,「人人生而自由,在尊嚴和權利上一律平等。」每個人都不該因為性別、種族、膚色、語言、宗教信仰或貧富差異而受到差別對待,或歧視、霸凌。不管是生理外貌上或心靈上的「不一樣」,就算是性別傾向不同,沒有人該因此受到邊緣化,甚至是各種欺壓和敵視,因為這個世界本來就是多元的,就是世上萬物的不同面貌,才造就出這個有著多種面貌、豐富而美麗的花花世界。



▲搭上近來時事議題的〈玫瑰少年〉也入圍今年第30屆金曲獎年度歌曲獎。(圖/翻攝自蔡依林IG)

「別讓誰去 改變了你

你是你 或是妳 都行

會有人 全心的 愛你」

從許久以前累積下來,大多數人認為的社會共同價值觀就是「男生就應該愛女生,女生就應該要嫁給男人」這又何嘗不是一個框架式的「思想綁架」,從小我們就被教育什麼是對,什麼是正常,但是卻很少被教育認識自己,接納自己和別人,只能依循著父母對我們的期待、學校老師教導我們的守則和社會的「共識」下,找尋認同感。但這個所謂的「正常框架」讓多少人壓抑真實自我,痛苦地改變自己努力向社會期望值靠近,又扼殺多少本該自由奔放、綻放自我的美麗靈魂。

就像蔡依林曾在受訪時說道:「不要活在社會框架裡,陰柔不一定是不好的,陽剛也不一定是你要追求的,不管是男性女性,對於性別的認同,沒有既定的框架。」衷心期盼不久的將來,整個社會上的「框架」能漸漸消減,人人都有顆溫暖包容的心,懂得欣賞和尊重與自己不同的群體,不論是你我他或是妳我她,每個人都能「真正地」被平等對待。





〈玫瑰少年〉完整歌詞:

誰把誰的靈魂 裝進誰的身體?

誰把誰的身體 變成囹圄囚禁自己

亂世總是最 不缺耳語

哪種美麗會 喚來妒忌

你並沒有罪 有罪是這世界

生而為人無罪

你不需要抱歉

One day I will be you baby boy

And you gon' be me

喧嘩如果不停

讓我陪你安靜

I wish I could hug you

Till you're really really being free

哪朵玫瑰 沒有荊棘?

最好的 報復是 美麗

最美的 盛開是 反擊

別讓誰去 改變了你

你是你 或是妳 都行

會有人 全心的 愛你

試著想像 you switched to his body

SEXUALITY 當心 什麼會傷你

多少次的重傷 多少次的冷語

Drowning 誰會拉你 dreaming 誰會陪你

Same shit happens every day

你離開後 世界可改變?

多少無知罪愆 事過不境遷

永誌不忘記念 往事不如煙

哪朵玫瑰 沒有荊棘?

最好的 報復是 美麗

最美的 盛開是 反擊

別讓誰去 改變了你

你是你 或是妳 都行

會有人 全心的 愛你

玫瑰少年 在我心裡

綻放著 鮮豔的 傳奇

我們都 從來沒 忘記

你的控訴 沒有聲音

卻傾訴 更多的 真理

卻喚醒 無數的 真心

