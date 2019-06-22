進入《怪奇物語》！Netflix把霍金斯小鎮搬到首爾　影迷立刻訂機票

編輯／Ping 圖／翻攝自IG@netflixkr

Netflix 影集《怪奇物語》（Stranger Things）近期在全球粉絲的期待下，宣布將在今年（2019年）7月4日帶來全新的第 3 季。而在上映之前，為了不讓粉絲們等到崩潰，Netflix 居然要讓大家能直接進入影集中的「霍金斯小鎮」好好探險一番！

在 Instagram 查看這則貼文 Netflix（@netflixkr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 19 日 下午 7:05 張貼

在《怪奇物語》第 3 季上線前，Netflix 就與不少大品牌合作，像是 Nike 以及漢堡王（Burger King）等等，每次都能引起粉絲們的熱烈迴響。而這次 Netflix 居然直接將影集中的「霍金斯小鎮」搬到南韓首爾，活動照片一釋出，懷舊的80年代感，與影集中一樣的場景，讓不少粉絲們直呼：立刻訂機票。

在 Instagram 查看這則貼文 Netflix（@netflixkr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 18 日 上午 5:00 張貼

在這次的「霍金斯小鎮」裡，不僅有拜爾斯（Byers）的家，還有主角們經常去的電動遊樂場等經典場景，相信一定會讓粉絲們的手機拍好拍滿。此次位於南韓首爾麻浦區的《怪奇物語》快閃活動只到7／7，想要去一探小鎮神祕氣息的影迷們，可要好好把握機會啊。

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