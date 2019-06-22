獲釋後司法大樓迷路「多關2天」　她誤開逃生門離奇受困54hrs

▲ 獲釋的女子受困6樓建築物長達2天。（圖／翻攝自聖路易斯市政府網站）

國際中心／綜合報導

美國密蘇里州第二大城聖路易斯市（Saint Louis）日前發生一起詭異的事件，一名剛從獄中獲釋、重獲自由的女子欲走出司法中心大樓，沒想到竟離奇受困在樓梯間，就這樣多關了整整2天。

司法中心負責人格拉斯（Dale Glass）向《聖路易斯郵報》（St. Louis Dispatch）透露，該女子5日上午8時17分獲釋，直到7日下午6時32分才在樓梯間被發現。一名護士及醫護人員查看過女子的狀況後，確定她「看起來沒事」，她才自行返家。

格拉斯提到，女子5日獲釋當時，有工作人員告知她如何走出大樓，「沿著走廊走到電梯後搭到一樓，接著向右轉、走出監獄，妳就可以走了。」然而，該名女子走進電梯後按下所有樓層的按鈕，最後在5樓走出電梯，從火災逃生出口進入樓梯間後，門便自動鎖上。

火災逃生門只有職員可以打開，且警報器早在此前建築施工期間被關閉。格拉斯指出，雖然女子受困後有製造一些聲音，但工作人員沒能找到她，因為她在各樓層樓梯間不斷走動，職員也沒有想到要查看緊急逃生通道。

直至7日一名職員目睹有人透過樓梯間一扇門上的窗戶往外看，女子才終於脫困。為避免這場烏龍再度上演，監獄已經改變規定，此後都將由工作人員護送人們走出大樓。

據悉，司法中心大樓有6層樓高，2002年啟用，可容納860名囚犯。格拉斯表示，這起事件前所未聞，「很抱歉讓這種事情發生，我們已經採取相關措施以確保此事件不再重演。」