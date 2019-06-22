老爸遭盤查僵持10秒　2警舉槍「狂轟34顆子彈」…全身都是洞慘死

▲LA警方被控手無寸鐵的父親狂開34槍。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

美國槍枝管理仍存在許多爭議，而警察執法過當問題也依舊存在。日前洛杉磯傳出一起警察執法爭議案。一名父親當時獨自開車從停車場離開，卻遭到警方盤查，雙方因為配合問題展開對峙，最終2名警方當場連開34槍擊斃男子，家屬得知消息後控訴「到底是什麼樣的深仇大恨需要這樣開槍？」並且提出上訴。

根據英國《每日郵報》報導，24歲且擁有3個孩子的陶曼（Ryan Twyman）6日在洛杉磯一處停車場準備牽車，遇到2名警方盤查，疑似因陶曼拒絕下車，雙方展開對峙。警方認為陶曼有涉入幾日前該處的槍擊案，加上陶曼本來就在因槍枝問題接受調查。

在警方公開的監視器畫面中，看到陶曼駕駛白色轎車，兩名警察要求下車，但陶曼卻沒有下車，雙方隨即對峙過程中，警方掏出槍對著將要開車離去的陶曼，接著一連串的槍響隨即傳出。最終陶曼遭到擊斃，2名警方共發射34顆子彈。

陶曼的家人接獲消息後，妻子情緒崩潰，因為一家人仍有3名年幼的孩子，於是決定提出「警方執法過當」的訴訟，並提到警方並沒有證據顯示陶曼當時有防禦能力，「但警方卻對一個手無寸鐵的父親連續開槍」協助陶曼家人的律師鄧肯（Brian Dunn）表示，唯一能假設的，是陶曼也在車內開槍，但是已經證實現場除了警方外根本沒有其他槍枝。

警方則回應，該地區的民眾對於槍枝管理相當沒有信心，目前對於該案件還在調查中，在結果出來前拒絕評論。過去陶曼曾被指控擁有整箱的槍枝，是屬於槍枝重罪犯，還在接受調查。

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