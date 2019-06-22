悚！少年分屍少女煮成「人肉湯」販賣　不知情民眾全喝光

▲男子夥同友人殺死少女後，竟然分屍煮成湯。（圖／翻攝自Tunde Ednut IG）

國際中心／綜合報導

奈及利亞（Federal Republic of Nigeria）卡拉巴爾市近日發生一起恐怖殺人事件！一名少年夥同友人慘忍殺害一位少女，還把她的屍體煮成「人肉湯」販賣。案情曝光後，少年被「受害者」和民眾圍毆，氣得要他說出棄屍地點。

綜合外媒報導，奈及利亞前歌手艾德納特（Tunde Ednut）在《IG》上分享一則影片指出，一名10幾歲的少年夥同朋友殺害一名少女後，將她的屍體分屍煮成胡椒湯，沿路販賣給不知情的民眾喝。後來事件曝光後，少年被當地民眾圍毆，憤怒的要他公布藏屍地點，希望能找到被害少女剩下的頭顱和其他屍塊，同時要他們供出其他同夥或是幕後操控集團。

許多網友看完後，紛紛氣憤的在底下留言表示，「真的太恐怖了」、「怎麼會有人做出這種事」、「應該要殺掉他」、「希望沒有人喝過那湯」。