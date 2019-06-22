小黑熊不怕生「慘被安樂死」！　人類亂餵食是主因

▲ 這隻年幼黑熊年約2、3歲，重約45公斤。（圖／翻攝自推特@WCSOOregon）

國際中心／綜合報導

美國俄勒岡州斯科金斯谷公園（Scoggins Valley Park）一隻約2、3歲的小黑熊被安樂死，而背後原因與人類有關，因為牠太過習慣與人們相處，甚至許多遊客還會跟牠自拍。但專家表示，熊一旦習慣被餵養，就會把人類與食物聯想在一起，未來有可能威脅到人們的安全。最終，當局認定「遷移」已無法解決此種依賴性，不得不執行安樂死。

綜合CNN、鏡報等外媒報導，這隻小黑熊近來頻頻在亨利哈格湖（Henry Hagg Lake）划船景點周邊出沒，網路上流傳著許多目擊小熊的照片，現場也明顯可見遊客為小熊留下的食物。當局陸續接獲多起通報，考量到年幼的熊也可能威脅到人類安全，有關單位在推特上發出警告，要求人們與牠保持距離，也不要和牠自拍。

為了重新安置小熊，生物專家萊瑟思（Kurt License）和基欽（Doug Kitchen）也來到現場，但卻發現小熊正在吃遊客遺留下來的堅果、碎玉米等食物，且在2人靠近時，牠並沒有打算逃跑。

「牠顯然已經很習慣人類」，萊瑟思提到，一旦熊習慣被人類餵養，麻煩就會增加，因為熊會把人和食物聯想在一起，人們最好不要打擾牠們，應該要保持一定距離，因為「牠們完全有能力照顧好自己。」

只不過，根據專家們與有關單位的評估結果，當局決定把小黑熊安樂死，並在推特公布這項消息。但這也引來許多網友的批評謾罵，質疑當局不把小熊安置到別處的作法。

對此，俄勒岡魚類和野生動物部門的發言人史瓦特（Rick Swart）表示，一旦熊養成被餵養的依賴習慣，遠離人類的可能性大大降低，未來恐怕會威脅人們的安全，而這也是當局不敢承擔的風險。

「這是我們懇求社會大眾不要餵熊的活生生案例」，萊瑟思表示，儘管提供食物的人是出於好意，但「熊永遠不該被餵食。」

根據俄勒岡州法律規定，利用食物、垃圾來引誘動物的行為實屬違法，當局建議把垃圾丟進特定的垃圾桶裡，也要避免接近、甚至抱起小熊，因為牠的母親很有可能就在附近。據了解，自2000年以來，俄勒岡州迄今發生3起黑熊襲擊事件，而全美在2010年後，有9人死於熊的攻擊事件。