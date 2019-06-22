裸女拍影片「玉體激戰輪胎」　天真往樓下丟…少女當場被砸破腦

▲俄羅斯裸模天真從樓上丟下兩大輪胎。（圖／翻攝自vk下同）

國際中心／綜合報導

俄羅斯莫斯科日前傳出一名模特兒為了要拍攝「裸體」的新影片，竟然打開窗戶，將老公兩個大輪胎，直接往窗外丟，影片中完全沒有穿衣服，原本是拿來討好粉絲用的，卻沒想到丟到樓下的輪胎直接砸中路人，造成嚴重的頭部創傷。

綜合俄媒報導，這名為維多利亞（Viktoria）的女子，平時作為裸體模特兒，靠著色情直播與拍攝影片為生。日前找來朋友拍攝「裸體丟輪胎」的戲碼，開玩笑說要將丈夫的車輪胎丟到樓下，打開窗戶就將相當有份量的2顆輪胎接連丟下樓，甚至還往樓下看露出嘻笑的聲音。

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▲維多利亞在色情網站上相當出名。

在直播影片的過程中，甚至還有許多粉絲要求「快點把輪胎丟下樓！」卻不知在維多利亞將輪胎丟下後，在人行道上一名15歲的女學生剛好經過，就這樣不偏不倚的砸中女學生的頭部，當場造成嚴重的創傷，立即被送往醫院。

目前警方正在調查，維多利亞究竟是否單純為了好玩還是有其他原因要丟棄輪胎，並且釐清責任歸屬問題，「但不可否定的是，維多利亞必須為她嚴重傷害15歲傷者，負起主要責任。」

丟輪胎影片在此