「給妳糖吃」誘拐3歲女童到家中性侵　犯人竟是隔壁11歲男孩

▲ 印度2018年接連發生一名8歲女孩及一名少女遭性侵的案件，點燃眾怒，孟買人民走上街頭抗議。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

印度18日再度發生令人震驚的性犯罪，北阿坎德邦首府德拉敦一名11歲男孩竟以糖果引誘年僅3歲的女童到自己家中後性侵，消息曝光後引起公憤。當局隔天晚間接獲報案，20日根據第379條性侵及《防止兒童遭受性侵法》（POCSO）及相關條文立案。

《印度時報》21日報導，受害女童的母親是一名家務工，父親則在拉伊普爾路的一家飯店上班。這對夫婦18日早上出外工作，將9歲的兒子和分別為7歲及3歲的2名女兒留在家中。犯案的男孩是他們的鄰居，以「來我家就給妳糖果」的謊言將小女孩拐到家中，強迫她與自己發生關係。

女童母親回到家後自女兒口中得知此事，憤怒的找上男孩對質。待男孩承認犯罪後，她隨即聯絡達拉瓦拉（Dalanwala）警局並提出告訴。

警官秋比（Shweta Choubey）向《印度時報》透露，女童的身體檢查20日已經完成，近期將發表聲明。她補充，兒童福利委員會已被告知此事，而犯案的男孩已被送往少年之家，「目前就此事發表進一步評論還為時過早，因為案件仍在調查中。」