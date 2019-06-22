川普任命新國防部長艾思博！高層人事異動　就等參院批准

▲ 艾思博（Mark Esper）曾參加1991年的波灣戰爭。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）21日任命陸軍部長、現任代理防長艾思博（Mark Esper）為國防部長，一旦參院批准，他將接替前國防部長馬提斯（Jim Mattis）去年12月請辭後的懸缺。

綜合紐約時報、路透社報導，前任國防部代理部長沙納漢（Patrick Shanahan）因爆出家暴風波退出國防部長的任命程序，同時辭去代理部長的職務。依據川普的安排，原訂接任沙納漢代理防長空缺的艾思博，準備接下國防部長的懸缺。

事實上，艾思博畢業於西點軍校，曾參加1991年波灣戰爭，在國會大廈擔任助理，也曾在國防部承包商雷神公司（Raytheon）當過7年的政府關係副總裁。

除了艾思博外，川普也任命陸軍副部長萊恩麥卡錫（Ryan McCarthy）為陸軍部長，而國防部首席財務官大衛諾奎斯特（David Norquist）則出任國防部副部長。

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▼ 前國防部長馬提斯（Jim Mattis）去年因美軍撤出敘利亞的紛爭而請辭。（圖／路透）

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