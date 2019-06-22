北韓1100萬人營養不足！　聯合國人權報告員：樂見南韓糧食援助

▲ 長期乾旱、異常高溫及洪災過頻等環境災害使北韓農業所需條件受到限制，嚴重影響今年秋收。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

聯合國北韓人權問題特別報告員昆塔納（Tomás Ojea Quintana）表示，相當樂見南韓政府對北韓提供糧食援助，並強調應盡早改善北韓人權現況。他21日在南韓召開記者會指出，相當歡迎南韓對北韓糧援的決定，且人道救援絕對不該與政治掛鉤。

昆塔納將在10月的聯合國大會中提交北韓人權報告，為蒐集資料，17日起到訪南韓，訪談脫北者、社會團體及政府人士，期間與南韓統一部及外交部官員會面，談論南北韓協商過程中和平進程的重要性。

他援引北韓常駐聯合國代表處統計資料指出，北韓近43.4%人口處於營養不足的狀態，人數多達1100多萬人。聯合國為對北韓提供人道救援，正展開募捐，但目前僅募得11.9%。昆塔納呼籲各國及機構參與，也隔空向平壤當局喊話，希望北韓提供更多人民握有的糧食支配權等資訊，除使資訊公開、允許外部監控，也能獲取捐贈方的信任。

昆塔納提到，儘管無核化有所進展，北韓國內人權問題依然堪憂，「若基本人權未能獲得保障，朝鮮半島和平與繁榮的未來將蒙上烏雲」，同時表達對政治犯收容所、韓戰受害者、北韓綁架外國人事件、言論自由受限、嚴刑拷問等人權議題的憂慮。