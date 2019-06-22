9月男嬰哭錯時機！爸媽「激戰前醒來」　哇哇大哭下場…慘遭悶死

▲因為打斷父母恩愛，小男嬰遭到父親虐死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

一對父母怎樣才算是合格？英國日前傳出一起荒謬的家庭悲劇，一名父親因為在酒後向要跟女友求歡，9個月大的兒子卻突然起床哇哇大哭，男子一氣之下竟然將兒子直接悶死，直到妻子發現時，男子還試圖否認是因為嬰兒床的關係，根據警方調查這名父親已經不是第一次對孩子情緒失控。

根據英國《每日郵報》報導，26歲的父親摩根（Luke Morgan）和22歲的伴侶柯爾（Emma Cole）4年前的某日，因為在酒後兩人以為9個月大的兒子泰勒（Tyler）已經睡著，於是摩根想要找柯爾求歡，沒想到兩人才剛進展到前戲，泰勒就開始哇哇大哭，柯爾只好起身準備上前安撫兒子。

摩根因為求歡遭到打斷，情緒整個失去控制，開始對兒子施暴，柯爾過了不久發現兒子已經沒有呼吸，兩人一度爭執一段時間才通報警消人員。救援人員抵達摩根家中時，摩根一度表示「是因為嬰兒床的關係才導致泰勒窒息休克」，但經過急救可憐的小泰勒仍然回天乏術。

法官表示，根據調查摩根似乎並非第一次對兒子施暴，過去還曾有大力舉泰勒的小手做出打擊的動作，法醫也判定泰勒的前臂有被啃咬的痕跡、肋骨也出現骨折的現象，並非所謂嬰兒床悶到窒息這樣簡單。

泰勒的外公、外婆難過的表示，「事情雖然已經過了4年多，但我們還是沒有一天不想念泰勒，我們的家庭就這樣被撕裂了，如今我們終於要得到一個交代。」最終法官判定，摩根及柯爾將面臨13年有期徒刑。