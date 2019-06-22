拍了金正恩的神秘手寫信　川普嗆《時代》記者：你應該坐牢

▲川普經常透過推特開嗆特定媒體。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）17日在白宮接受《時代雜誌》（TIME）採訪，他與記者、攝影團隊卻陷入充滿火藥味的氛圍。當時一名攝影記者疑似拍了北韓領導人金正恩的信件，加上川普又被問到許多敏感話題，他便威脅媒體人員，如果用了照片就應該去坐牢。

BBC報導，這場採訪發生在17日，就在川普前往佛州正式宣布競選連任2020總統的兩天前。根據《時代雜誌》文字紀錄，他受訪期間有幾度要求停止錄音，接著他向記者展示一封神祕信件，「這是金正恩寫的，昨天交給了我，手寫的。」

採訪繼續進行，記者詢問川普，2020大選中最有潛力的民主黨籍候選人應該是誰。就在此時，白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）則告誡媒體人員，「對不起，你們不能拍那張照片。」

記者告訴川普，他的一些助手在作證前似乎面臨入獄的威脅，川普試圖影響特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的通俄門調查。對此問題，川普明顯不悅並回應，「抱歉，好吧，你其實可以去監獄，因為如果你使用那張我秘密給你信件的相片」、「我沒有給你拍照，所以別和我玩這種遊戲」。

「對不起，總統先生，你是在威脅我入獄嗎？」記者也提出質疑。川普則回答，他告訴記者可以在錄音關閉期間閱讀信件內容，但這不代表記者可以拿出相機拍照，「所以我希望你不會有那個的相片。」據了解，《時代雜誌》並未發布信件的照片，因為川普要求當下不得記錄。