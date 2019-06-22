老銅缽被拿來裝網球...竟是「大清御用香爐」！拍賣超過1.3億元

▲瑞士蘇黎世拍賣行賣出珍貴「宣德爐」。（圖／翻攝自kollerauktion）

記者錢玉紘／綜合報導

家中堆放的老舊雜物可能是稀世珍品！瑞士蘇黎世的1家拍賣行日前以420萬瑞士法郎（約台幣1億3029萬元）的高價，拍賣出一個舊銅缽，原來這個銅缽是清朝時期，宮中御用的「牡丹鳳凰」鎏金宣德爐，相當寶貴，但在被拍賣之前，竟是被原本的主人放在家裡「裝網球」。



英國《都市報》報導，這個鎏金宣德爐兩邊刻有精美的鳳凰圖案，直徑寬度大約為60公分，得標者是一位匿名的華裔人士。拍賣行發言人提到，原先的主人是住在瑞士的一個德國裔家庭，而香爐是他們的祖父輩在100多年前，從中國帶回家的。

事實上，這家人也曾懷疑這個銅缽可能價值不斐，在1960年代時交給柏林的一間博物館鑑定，還曾經拿給英國的一個拍賣會，但都被認為只是19世紀做的仿製品而已，於是他們認為銅缽應該沒什麼特別價值，便放在家裡當做裝網球的收納容器，還覺得尺寸剛剛好。

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▲宣德爐作工精細。（圖／翻攝自kollerauktion）



後來某天，一名研究亞洲藝術品的專家到這家人家拜訪時，看到這個銅缽，眼睛為之一亮，認為這東西來頭不小，絕非普通的容器而已，經過研究之後發現，這就是「宣德爐」真品，底下刻有「大明宣德年製」字樣，是在明朝宣德年間製成，並且曾在清朝時於宮廷中使用。

宣德爐據傳是明宣宗三年（1428年）所特製的一批銅器，供大型宗廟祭祀活動用的禮器，也有日常生活所用的物品，宣德盧由黃銅製成，工藝精湛，且這個宣德爐還使用了「鎏金」（音同「流」）做法，更顯珍貴。

「鎏金」又稱黃塗、金塗、火鍍金、飛金，是一種銅器裝飾工藝，用來在金屬表面加上金層。鎏金不同於包金和貼金。鎏金層比貼金更耐用、厚實、滋潤，缺點是製作過程有毒。

▼底部刻有「大明宣德年製」。（圖／翻攝自kollerauktion）