16歲鮮肉控女老師挑逗...被迫河邊野戰！「性經驗豐富」遭駁回

▲澳洲女老師引誘鮮肉上床，逆轉判無罪。（圖／示意圖／CFP，與本案當事人無關）

國際中心／綜合報導

澳洲29歲的女老師古亞佐（Sarah Joy Guazzo）竟與16歲的男高中生發生性關係，被學生控告性侵未成年等罪名，但法院判決指出，男高中生「經驗豐富」，很明白自己正跟女老師發生性關係，甚至多次主導，因此最後判古亞佐無罪。

這起事件發生在2016年3月，古亞佐在北昆士蘭州湯斯維爾（Townsville）的學校任教，同時擔任健身教練，她認識這名男學生後，時常言語調情，第一次見面時就偷問學生「你有幻想過跟老師上床嗎？」並且暗示自己跟老公的性事不美滿，已經很久沒有性行為了。

之後兩人開始用簡訊曖昧調情，古亞佐傳訊問「想不想來點好玩的」，兩人第一次發生性關係是在湯斯維爾近郊的水晶溪（Crystal Creek）旁邊，同時還買酒給未成年的少年。

不過，兩人關係曝光之後，古亞佐也控告與未成年人發生性關係等罪名，在法院上，她的辯護律師提到，男學生對待女老師宛如「對待一塊生肉」，等同掌控大局，女老師沒佔到便宜，「他並不是害羞處男，反而是個有豐富性經驗的學生」。而法庭的的爭論也顯示，男同學是自願發生關係的。

最後，法院認定，這名男學生清楚知道自己在做什麼，因此判古亞佐無罪。不過，古亞佐早在2016年10月就因為此事被學校開除，也沒有再繼續擔任教職，據傳現在在一間連鎖運動用品店上班，但同事們表示古亞佐正在休假，拒絕多做評論。