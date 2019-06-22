運動前留意「一件事」　小心還沒練出線條，臉就先爛掉！

▲運動過後臉散發出來的光澤，就是最佳化妝品。（圖／翻攝自IG/audrey_aywa，以下同）

編輯/ Lily

女生運動已變成一件時髦的事情，帶妝運動很正常，若你這樣想可就錯了！運動時排汗是肌膚排毒的過程，如果帶妝可能會導致毛孔堵塞，一部小心粉刺痘痘通通來，所以運動前除了要換好適合的服裝，素顏更是必須的。

運動前先卸妝

很多女生會以為會堵塞毛孔應該是汗水惹的禍，答案未必正確。若你在運動前沒有徹底卸妝，汗水、油脂、殘妝混在一起，沒有疏通的下場就是容易冒出大痘痘。

請繼續往下閱讀...

素顏也建議洗臉

那麼素顏上陣應該就沒問題了吧！皮膚科醫師建議，還是可以用清水帶過一次，因為肌膚上可能有灰塵等等，一樣可能有堵塞毛孔的可能，尤其是混合或是油肌更為顯著。

不要用手擦臉



近來許多品牌推出卸妝或是洗臉濕巾，在運動前不妨先以濕巾擦拭臉龐，幫助帶走肌膚上的灰塵和汙垢，但建議還是把臉洗一遍比較安心！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App