▲北極現在有多熱？他拍到雪橇犬「末日水上飄」，唯美照震撼全球。（圖／翻攝自推特／Rasmus Tonboe）

國際中心／綜合報導

全球暖化帶來的危機是各國迫切但又難以解決的問題，有科學家日前才證實，喜馬拉雅冰川融化的速度正在逐漸加快。現在，丹麥氣象科學者表示，格陵蘭的氣溫已經創下新高，格陵蘭冰層也開始提前融化，他們日前拍下的一張融冰照片，也在網路上引發瘋傳討論。

綜合媒體報導，丹麥科學家表示，格陵蘭的氣溫已經創下新高，對於現在的北極來說可能，2019年是多災多難的年份；丹麥氣象研究所氣候學家莫特拉姆就說，「我們可能打破2012年締造的北極海冰層面積最小的紀錄…以及格陵蘭冰層融冰量最多的兩項紀錄，相當大程度將取決於今年的氣候狀況」

另外一名氣象學家歐森日前在當地氣象站做研究時，還拍攝到他的雪橇狗拖拉雪橇行過峽灣的照片，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。畫面中，格陵蘭的冰層提前融化，背景是蔚藍的晴空及沒有白雪覆蓋的高山，雪橇狗則拉著雪橇走在海冰上方，但是因為海冰已經融化，讓狗狗看起來就像行走在水面上。

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▲喜馬拉雅冰川融化的速度正在逐漸加快。（圖／CFP）

莫特拉姆表示，「照片真實呈現出北極正在發生的變，照片中的畫面讓人看了會相當震驚」，她透露當時歐森跟隨當地人遠征，「但沒想到海冰卻提前開始融化，他們會走這條路是因為海冰非常厚，但當時他們卻必須回頭，因為融水越來越深，造成他們無法繼續前進。」

她表示，照片拍攝在6月12日，當天位於卡納克距離最近的氣象站，觀測到的氣溫達到攝氏17.3度，僅比2012年6月30日的最高溫紀錄低0.3度，「經歷乾燥的冬天，近來空氣暖和、晴朗的天空和陽光，這些都是造成冰層提前融化的先決條件。」

他們形容格陵蘭就像一個正在融化的巨大冰柱，融水有一天可能淹沒世界各地的沿海地區，加上近年來全球暖化的影響，冰層提前融化的現象可能會加快，並且進一步改變當地居民的生活方式，像是他們賴以為生的冰面狩獵季將會縮短、生態系統的改變等。