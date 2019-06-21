英高官當眾推抗議者撞柱「狠掐後頸押出場」　施暴影片曝光被罵翻

▲ 菲爾德一隻手狠狠掐住女子後頸，另一隻手將她推出會場。（圖／翻攝自推特／PaulBrandITV）

國際中心／綜合報導

英國外交部亞太事務國務大臣菲爾德（Mark Field）日前在一場活動中狠狠掐住一名手無寸鐵的抗議者的脖子，行徑相當粗暴，影片曝光後掀起軒然大波，目前正接受調查。他已經為此道歉並供稱，活動現場客人感覺受到女子威脅，因此「本能的做出反應」，但當時該名女子非常冷靜，沒有攜帶武器，也沒有過激的行為。

《獨立電視台》（ITV）政治評論家布蘭德（Paul Brand）首先上傳一段事發當時的短影片並寫下，「保守黨議員菲爾德將一名抗議者推到柱子上，然後抓住她的脖子，將這名打斷晚宴的氣候變遷抗議者趕出官邸」、「我想，菲爾德即將為他處理這件事的方式面臨一些嚴肅的問題」。

菲爾德向英國《獨立電視台》發出聲明宣稱，「現場沒有保安人員，我當時真的很擔心她可能攜帶了武器，因此緊緊抓住那名闖入者，以便盡快將她趕出房間。我為這起事件深感後悔，也為抓住這名女士的行為向她毫無保留的道歉。但當時我認為有必要果斷採取行動，以消除對在場人員安全的威脅。」

近來英國環保活動日益活躍，人們普遍認為保守黨政府在因應緊急氣候狀況上表現不佳。這名綠色和平組織成員為對此表達抗議，20日闖入財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）在倫敦市長官邸舉行的正式晚宴，且當時韓蒙德正在台上發表談話。

根據《獨立電視台》影片，身穿紅衣的女子走進會場、經過菲爾德身邊時，菲爾德在眾目睽睽之下突然奮力抓住女子的衣領並從座位上站起，將女子狠狠推到柱子上，接著以雙手硬逼女子轉過身，以左手緊抓她後頸不放的姿勢，一路將她押出會場。

布蘭德提到，「在這段較長的影片中，你可以看見這名女子在經過菲爾德身後時，明顯沒有構成直接威脅；而菲爾德拉著她的脖子將她拖出房間。我當時不在現場，所以我不能斷定她沒有造成任何危險，但這看起來下手很重。」倫敦警方稍後趕到現場驅離抗議者時，他們相當配合，也沒有人被逮捕。

菲爾德施暴的影片在網路上瘋傳，反對派議員群起要求他辭職。工黨議員巴特勒（Dawn Butler）指出，「這太可怕了，他必須立刻被停職。」另一名工黨議員安東尼奇（Tonia Antoniazzi）則表示，菲爾德應該辭職並被逮捕，「如此對待和平抗議者的人不應該坐在我們的議會裡。」