LIFE・經典／樂高用「堆疊」成為世界最強品牌　想像力才是真正玩不膩的玩具

▲樂高用堆疊跟系統，打造祖孫三代都能玩的產品。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

近期樂高在台灣新辦公室曝光，裡面充滿著用樂高堆疊創造出來的台灣意象，包括台灣黑熊、珍珠奶茶、還有巨幅用一個個方塊拼起來的台北市景，一進門大大的LEGO（樂高）字樣，使用5600個人偶人頭組成，是全球樂高辦公室必備的標準配備。

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▲台灣樂高辦公室新居落成。

這個家喻戶曉的玩具公司，在85年期間已經成長為全球最大的玩具商，2015年更取代車商法拉利，成為「世界最強大的品牌」，有過許多創作的里程碑，但一切都從「可堆疊的系統」概念開始，從此之後人們開始可建造穩固的積木組合，孩童的想像力成為養分，讓品牌跟商品能一直持續下去。

樂高是1934年，由丹麥比隆的木匠克里斯提安森所創，他使用丹麥短語「leg godt」（意即「玩得好」）的前兩個字母，創造了LEGO的公司名，一開始公司的產品業務城市以木頭做的積木為主，首個商品就是木頭鴨，而數次火災造成的鉅額損失，以及新材料的風潮下，導致在1947年卡開始用塑膠材質製作積木。

▲早期的樂高積木，中間是空心的。（圖／翻攝樂高官網）

一開始的樂高僅設計上方的凸起，積木中間是空心的，直到經營者哥弗德遇到一個玩具採購的無心抱怨，向他表示：「每個玩具玩一玩就丟掉，你們是否有一種系統的玩具能讓新舊產品都整合？」

1958年，銜接設計的系統誕生了，樂高公司為此申請了專利，成為品牌最獨特的關鍵。

然而與其他玩具公司最大的不同，便是在底部的圓型設計，它是一個跨越新舊的系統，讓積木能緊密的堆疊，不怕倒塌，這樣的結構，可以讓孩童與消費者蓋起更穩固的積木作品、或更多無法形容的結構，積木本身可能無趣，讓它變有趣的是每個人心中的想像力，而樂高讓這些力量形體化。

▲大大的樂高字樣，其實是由樂高人偶組成的。

樂高人偶的誕生，則帶來第二次的產品延續力量，人偶可符合樂高的系統，手腳活動自如且充滿創意的設計，讓玩具整體成為了更多元、耐玩的力量，但專利的到期則是樂高公司的大挑戰，即便推出難度更高的工程機器人，因客群有限，仍不敵市場的削價競爭。

沈寂下來的樂高，雖然陸續推出幾款成功的商品，卻無法真正衝破雲端，2004年迎來最慘淡的時刻，幾乎已在破產邊緣，重新檢討之下，將樂高樂園出售、並將工廠遷到捷克與墨西哥，另外將產品大瘦身，從破萬的零件減少到3000多個，回歸單純，唯系統是必要的堅持。

▲辦公室處處可見樂高做成的作品。

在電子遊戲充斥著手機跟螢幕的現代，樂高在台灣的成長仍看俏，針對亞洲中華文化節慶推出舞龍舞獅、端午節組合等限定款，加上打卡活動等效應，去年成長率突破雙位數，也在台打造新辦公室，台港澳總經理Troy Taylor的辦公室，就以珍珠奶茶來命名（而且門旁真的有個積木做成的「樂高給我超大杯」珍奶模型）。

▲總經理辦公室旁的巨型珍珠奶茶，難得露面的樂高人偶正要做一個品嚐的動作（真的是很大杯）。

樂高並透露2019下半年除了7／5在高雄夢時代舉行的「神奇動物園」活動之外，台灣首間樂高認證專賣店也會開幕，該店將會販售零散的樂高積木，讓消費者得以自行購買組裝，此外還會開賣最新與熱門的樂高系列。