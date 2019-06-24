劉寅娜的保養祕訣太值得筆記　6招養成身材曲線+牛奶美肌

韓國女星劉寅娜因為演出《鬼怪虐心CP》而人氣飆升，之後又化身宇宙女神「吳真心」，二度與男神李棟旭合作新戲《觸及真心》再度擄獲一票韓劇迷的心。

不過除了浪漫愛情故事，很多人對劉寅娜戲中的好身材也印象深刻，不特別說還不知道她今年已經37歲，這次為代言台灣面膜品牌未來美MIRAE現身台灣，近距離接觸歐妮，發現膚質也一級棒，根本是童顏無齡的代表，以下就是她透露自己一直以來的保養運動習慣，如果想像歐妮一樣一直美下去，一定要學習。





1. 每天醒來第一件事、睡前最後一件事就是伸展10分鐘

早上醒來，劉寅娜不會急著下床，反而是躺著在床上伸展拉筋10分鐘，這麼做不僅會讓接下來一天神采奕奕，還能提升新陳代謝，同時對減肥也有幫助的，因為國外有研究，空腹拉筋可讓儲存在皮下和肝的脂肪轉成能量，使體內脂肪量減少。

晚上睡前劉寅娜同樣也會在床上伸展，這能促使身體分泌大量的「瘦體素」和「生長激素」，讓人變瘦變年輕。





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2. 最在意的小腹、臀腿線條就靠這3個動作

這些部位相信也是女孩所在意的，劉寅娜之前也曾示範過私底下大愛的兩個動作，不用到健身房也能鍛鍊。另外她也透露自己每天會做深蹲，邊蹲邊敷面膜，一點都不浪費時間。



<腹肌>

1. 將雙手向上延展伸直，腳彎曲腳底緊密貼合成菱字型。

2. 用腹部的力量往雙腳方向坐起來，用力的時候記得吐氣，做10下休息、共3回，初學者建議可以做5下就好。

<臀腿>

1. 雙手撐在地板上，雙膝跪地，身體打直。

2. 腳直直往上抬起，從腹部、臀部到大腿都要出力。

3. 左腳跨過右腳，讓左腳尖點在右腳的旁邊。

4. 腳尖一點到右邊的地，立刻直直往左，腳尖點回原位，重複10次之後換腳。

3. 高纖早餐食譜公開

笑說自己很愛習慣成自然，所以早餐都是一樣的組合，一顆蘋果加半個地瓜，搭配堅果和優格，吃完飽足感一流，另外地瓜和優格能幫助腸胃蠕動、讓體內排毒，吃一陣子膚質也會變好。

4. 出門前全臉擦上50元硬幣的防曬乳

被媒體讚美有白皙牛奶肌，劉寅娜卻不特別躲避陽光，「陽光可以促使身體產生好的營養素，所以休息不工作，我會出門至少20分鐘，散步也好、隨意逛逛也好。」但出門前她一定會擦上防曬，光臉的用量就有50元硬幣的大小。

5. 一周敷2-3次面膜

肌膚屬於偏乾性的敏感肌，加上韓國的天氣非常乾燥，每周她都會固定敷2-3次的保濕面膜，最愛的當然是她代言的未來美「8分鐘氣墊面膜」，「它的材質很特殊，我從來沒試過這麼貼合肌膚的，我甚至可以邊敷面膜邊研讀劇本或做一些輕鬆的運動（例如前面提到的深蹲），都不怕面膜會脫落，對時間非常珍貴的演員來說，真的是非常棒的保養神器！」





6. 最愛溫開水，喝的時候要慢慢喝

之前劉寅娜曾透露自己會用手機設定提醒，強迫自己每個小時都要喝水，這次來台當我們再問到這件事，她笑說已經養成習慣，所以不用鬧鐘也會自動自發喝水，且每天至少喝2000C.C的白開水。她也提醒女孩喝水、喝溫開水最好，喝的時候要慢慢一口一口喝，才能好好被身體利用吸收。





※編輯：Jasmine.lee |

（完整文章請看VOGUE.com）



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