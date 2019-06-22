男裝周／江奕勳帶滾石音樂、玫瑰唱片行登T台　重溫7年級生西門町瘋偶像回憶　

▲台灣設計師江奕勳同名品牌ANGUS CHIANG，五度在巴黎男裝周發走秀。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師江奕勳同名品牌ANGUS CHIANG，於台灣時間20日晚間在巴黎男裝周發表2020春夏系列男裝，本季以「愛的主打歌」為主題，與滾石唱片合作，回到90年代華語音樂大量出片的全盛時期。服裝用V型缺口的口袋，還原CD收納袋的樣貌，讓千禧世代的人們，都能想起那段抱著CD隨身聽，重複播放某一首專屬主打歌的青春記憶。

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▲江奕勳2020春夏系列與滾石音樂合作。（圖／品牌提供）



▲近年也漸漸開展女裝設計的江奕勳，這季中在女裝單品上也加入許多CD收納袋元素，隨意放上一兩片光碟，呼應還在用隨身聽時期的人們，趣味十足。（圖／品牌提供）



由黃韻玲編排的音樂作為背景，ANGUS CHIANG以習慣性的戲劇性搭配，如模特兒套上超大光碟走來，既是為現下流行的運動時尚，增加具有台灣味的音樂元素，也呼應了經典的滾石音樂LOGO，毫不隱諱的宣告這季的設計主軸。

▲男模套上大型CD光碟走來，留下讓人印象深刻的畫面。（圖／品牌提供）



滾石音樂LOGO成為毛衣、外套的印花裝飾、短版圓領上衣的ROSE印花，則是知名的玫瑰唱片標誌，也是七年級生的共同記憶。近看細節，耳塞成了橡膠材質的牛角釦，仍是ANGUS風格一貫的趣味。刺眼絢爛的螢光色系，則呼應著音樂光碟的迷幻色澤。

▲滾石音樂的黃底Logo隨處可見，呼應主題。（圖／品牌提供）



▲那些年，七年級生瘋偶像的日子裡，玫瑰唱片行何其重要。（圖／品牌提供）



▲江奕勳英文名字為Angus，且他最喜歡橘色，因此服裝上有一些標誌還換上「偽滾石」的「安可唱片」標誌，充滿幽默感。（圖／品牌提供）



▲橡膠材質耳塞形狀的牛角釦，也是非常有趣的細節。（圖／品牌提供）



江奕勳經典的單車風單品，開秀就出現，男模們穿著2000年偶像歌手流行的極簡隨興風格，寬鬆的肩線則呼應明星登台需要的舞台效果，男女模腳踩著與運動品牌Reebok合作的運動鞋走上伸展台，帶點獨特的日常裝扮，相當於如今明星「私服穿搭」、「機場時尚」追求的愜意感。

▲滾石唱片的黑白偶像插畫、螢光色澤、模特兒的光碟耳環，都是呼應此次主題，運動鞋則是與Reebok的合作款。（圖／品牌提供）



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台灣元素一直是江奕勳的設計底蘊，顯而易見、人人能懂的設計靈感一直是他的招牌，本季是他第五度踏上巴黎男裝周，他持續用一貫的方式娓娓道來台灣人的集體記憶。

▲服裝上就有CD收納袋，那些年聽隨身聽的日子裡，這種衣服怎麼還沒誕生呢？（圖／品牌提供）