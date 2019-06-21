結婚30年後離婚…丈夫判賠570萬「家務」贍養費　法官：已經打折了

▲夫妻必須公平分擔家務。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



國際中心／綜合報導

奉勸所有已婚的夫妻都要公平分擔家務！阿根廷一名男子希望和結婚30年的太太離婚，結果法官判定，擁有經濟學學位的太太，放棄工作機會選擇成為家庭主婦，在這幾十年來替先生打理所有家務，因此作為離婚協議的一部分，這名男子必須額外支付800萬披索（約台幣570萬元）的贍養費。法官也說，「經過計算，這樣的金額非常合理，甚至還少算了。」

這對夫妻1982年結婚、2011年離婚，結果當時已經60多歲的太太離婚後，卻因為年紀太大找不到工作，她最後找上法院希望可以像前夫索取經濟賠償。沒想到阿根廷國家民事法院的法官維多利亞（Victoria Fama）判決男方必須支付女方800萬披索（約台幣570萬元）的贍養費。

法官認為，「這名女子擁有經濟學的學位，卻因為與丈夫結婚，必須在家照顧孩子、處理家務，離婚後女方無法找到工作，男方卻因多年工作的積蓄可以過得非常開心，這筆賠償金非常合理，甚至還少算了。」

法官指出，妻子對丈夫的經濟依賴，是導致女性服從社會的原因之一，在大多數的家庭中，女性必須負擔絕大多數的家務，也必須扛起照顧小孩的責任。不過法官也強調，若是雙薪家庭，那麼除非提出足夠證據，否則無法得到如此高額的贍養費。