野餐、海灘都可以！7款夢幻精品編織包　讓你瘋狂度假去

夏天到底該買什麼包呢？當然是看起來清涼又輕量的編織包！從Delvaux、Moynat、Loewe到GUCCI，這個六月都為包迷們祭出編織包款，而這次的編織包款，不再只是單純的編織材質，巧妙地結合皮革提升質感。

女孩們的衣櫃裡永遠的少一個包，讓VOGUE每個月為您推薦最新包款，每個月都充滿新鮮選擇，加入夢幻清單再好好考慮也不遲。





來自美國加州的KAYU致力保存日漸式微的古老技術

伴隨著傳統手工藝長大的 Jamie Lim 在美國加州創立包袋品牌 Kayu，志在保護和推廣這些日漸式微的古老技術。

KAYU捨棄數量而追求質量，採用純手工製作每款產品，往往耗時數日。玩味的刺繡設計在菲律賓手工藝師傅的手下大放異彩，觸動著愛包人士的視覺神經。Kayu 與菲律賓和馬來西亞的工匠作坊達成合作，採用傳統織機和手織技藝，打造款款藝術感美包。

入選Net-A-Porter的NET SUSTAIN 可持續系列的品牌包袋品牌之一，推動當地社群保護傳統手工藝的助力。KAYU的包款以當代時髦的方式，重新詮釋這些即將消逝的手工藝。





請繼續往下閱讀...

JACQUEMUS沒有最狂，只有更狂的夏日草編包

90後最受矚目的莫過於由年僅25歲的法國設計師西蒙波特雅克慕斯Simon Porte Jacquemus執掌的個人品牌Jacquemus，已經成為Instagram上It Girls最愛的品牌之一。出身於法國南部的西蒙波特雅克慕斯Simon Porte Jacquemus，很多靈感都來自家鄉，這款2019春夏系列的編織包款，以最狂的大尺寸呈現，也有最迷你的版本，滿足所有對於草編包夢幻包款的追求。





Tory Burch 2019早秋系列靈感來自於美國女畫家— 喬治亞歐姬芙Georgia O'Keeffe

暖色調的沙漠土紅色、鏽棕色、夕陽粉、靛青色和薰衣草紫飽和乾淨的素色，像是象牙白及淨白色還有Tory海軍藍，Tory Burch 早秋系列充滿著沙漠情懷，以深淺漸層色調營造出具層次的條紋，展現出意想不到的深度，加上以沙漠花為靈感的手繪風印花。TORY BURCH 字體用彩色長絨毛拼湊營造出立體效果，搭配上休閒的帆布材質，展現獨具的藝術氣息。





DELVAUX波希米亞編織包款超貴氣也超有氣質

一向以頂級工藝及內斂質感，廣為人知的比利時皇家御用品牌DELVAUX，在這個夏季特別推出適合度假出遊的Cool Box Bohème 限定包款。靈感來源自波西米亞風格，在品牌工匠的巧手下，以拉菲草、藤蔓一條條編織而成的Bohème系列，整體質感豐厚，卻小巧得宜，不僅手提包精彩，休閒感十足的D to D系列，同樣能感受到皮革和編織材質，共譜出的愜意氣息。





法國品牌MOYNAT度假盛季新作 - 「 Cabotin Escapade」

MOYNAT Cabotin系列的最新逸品「 Cabotin Escapade」，獨特的輪廓以及藤編材質是向品牌最初發跡的行李箱代表作「英式旅行箱」致敬。十九世紀末的巴黎是當時整個歐洲最令人嚮往的城市，致力於創新的MOYNAT為遠渡英吉利海峽的英國遊客研發了輕盈堅固的藤編作為主結構的「英式旅行箱」，並以此獲得多項專利。

「 Cabotin Escapade」選擇同樣創建於1849年的法國藤編工坊攜手合作製作Cabotin Escapade，藤編為古老的手工藝，此工坊由種植到篩選及編織技法完全依循古法至今，Cabotin Escapade的誕生體現百年精湛獨特的皮革技術與古老手藤編傳統技藝的完美融合。

另外，迎接渡假的盛夏時節，Mosaïque皮革鑲嵌吊飾也推出2019夏日限定海洋系列。今夏以海洋出發將海馬、八爪魚、美人魚、太陽眼鏡視角的沙灘為主題，本著Mosaïque系列貫有的幽默活潑構圖及用色，巧妙的設計注入生機與活力呈現四款2019夏日限定吊飾。Mosaïque 原為木製品的獨特鑲嵌技術，經過MOYNAT技藝高超的工匠改造被應用於皮革，像拼圖一樣，每個組件需要精心剪裁才能嚴實合縫地鑲嵌入所繪構圖案，由技藝純熟的工匠精準按皮紋、色塊拼湊出一幅完美圖案。





LOEWE 2019 Paula's Ibiza夏季特別系列

LOEWE第三度與度假勝地傳奇時裝店合作，推出夏季特別系列。本系列的焦點自然是搶眼印花，今季主打除了 的草書字款標誌，尚有多款全新圖案設計，帶點率性的海灘懷舊調性，與浪漫本色形成對比。全新包款Cushion Bag及Bum Bag是夏日度假良伴，品牌經典的Puzzle、Hammock及Gate包款皆有小牛皮配天然酒椰葉的新款式。每個包款都維持著經典的樣貌，透過天然酒椰葉編織出盛夏的節奏。





GUCCI Towards Summer 迎夏的編織系列

在酷暑來臨之前，Gucci欣然推出Towards Summer迎夏系列，GG Marmont、Ophidia、Rajah等經典包款皆融入濃濃度假風情，一系列編織包款各異其趣，珍貴而富有異國情調的拉菲草交織成多款單品，輕盈柔軟的面料呈現自然垂墜的悠然態度；勾織花卉圖案為GG Marmont翻蓋包帶來嶄新夏日風情，Sylvie包款則以柳條編織結合皮革賦予此系列不同面貌。

※編輯：Travis Travie | 來源：各品牌 |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

不是主打卻默默賣超好的隱藏包款！年度10大品牌爆款包，內行人都搶先入手！

從IG竄紅！這些小眾品牌的包包，比大牌還要火

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。