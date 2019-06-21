有金正恩當靠山！中國擴大逮捕脫北者　「他們是非法移民」

▲在北韓神秘面紗之下，許多脫北者決定逃離金正恩政權。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，根據活動人士與相關組織的說法，中國近期加大打擊脫北者在中國的「安全小屋」，越來越多脫北者被逮捕；原因在於中國目前視北韓為親密盟友，所以並不把脫北者當成難民，而是認定這些人屬於非法移民。

《路透》是首次報導上述情形的媒體，自從4月中旬以來，至少30名脫北者在中國遭到逮捕。CNN指出，脫北者所仰賴的秘密通道與安全小屋，都更加面臨北京的打擊。

「北韓人權立即行動聯盟」（NAUH）主席池成鎬（Ji Seong-ho）表示，逮捕行為最近變得更為激烈；他估算，每月有約5到7次的逮捕行動，每月可能有20到30人被捕。CNN無法核實數字的真實性。

大部分進入邊境來到中國的脫北者，都想前往南韓尋求更好的生活。然而，中國現在與北韓建立緊密關係，因此不把脫北者視為難民，而是認定這些族群是為了經濟因素逃離原本國家的非法移民；依據與北韓的邊境協議，必須強行驅逐脫北者。

中國外交部發言人在給CNN的聲明中重申，北韓人出於經濟上的理由非法來到中國，這些人並不是難民；在處理這類問題時，中國向來遵循國內、國際的法律還有人道主義原則。

然而，活動人士說明，只要脫北者回到北韓，便可能面臨折磨、性暴力等，或是要進行嚴苛勞動、成為政治犯接受改造，甚至有機會被處決。隨著逮捕的風險提高，救援組織也得更加謹慎。

池成鎬表示，逮捕行為過往只會發生於特定地區，現階段在中國卻是無所不在。今年4月，包含10歲女童的7名脫北者被中國當局逮捕，這些人仍被拘留。

究竟多少脫北者離開北韓，官方並沒有釋出數據。南韓則表示，自1998年以來，已接收至少3.2萬名脫北者；光是去年就批准1137名脫北者進入，其中85％是女性。

池成鎬認為，北韓領導人金正恩與美國總統川普（Donald Trump）今年2月在越南的峰會未能達成協議，此後兩國緊張情勢升級，隨後，北韓與中國的關係則變得緊密。

請繼續往下閱讀...

▲為期兩天的「習金會」落幕。（圖／路透）



習近平20日抵達平壤，展開為期兩天的國是訪問，這是他2012年上台後首次正式拜訪北韓，也是中國領導人14年來第一次訪問這個神祕國度。北韓戰略中心主任姜哲煥（Kang Cheol-hwan）說，兩國高層互訪，經常會討論到加強邊界安全的問題，每當金正恩訪問中國時，都會要求保護邊界安全來維護自己的政權。

►►北韓女冒險逃跑…被賣到色情網當性奴 囚禁7年含淚脫衣



►►脫北者揭露恐怖統治！北韓逼看公開極刑…「323個刑場曝光」學校、市場皆是