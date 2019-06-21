夏天終於到了！俄羅斯宣布釋放「鯨魚監獄」近百鯨魚　普丁讚：感謝上帝

▲有近百隻鯨魚被關在俄羅斯「鯨魚監獄」。（圖／Свободу Косаткам и Белухам - Free Russian Whales）



記者張方瑀／編譯

俄羅斯去年被踢爆，位於俄羅斯遠東地區納霍德卡港的「鯨魚監獄」關有11頭虎鯨與90頭白鯨，這群野生的鯨魚被捕後，將被送往中國大陸作表演動物，引發國際社會批評。俄羅斯20日宣布，將全面釋放這近百頭非法捕抓的鯨魚，不過需要大概4個月的時間，才有辦法全部釋放。俄羅斯總統普丁也相當關注此事，更在年度電視訪問中讚揚這個決定。

俄羅斯不肖業者將非法捕抓的鯨魚，關在遠東地區納霍德卡港的「鯨魚監獄」，據了解，囚禁鯨魚的圍欄有著尖刺，目的是要防止鯨魚逃跑，這可說是有史以來囚禁最多野生海洋哺乳動物的一次。在國際社會抨擊之下，俄羅斯副總理戈德耶夫（Alexei Gordeyev）20日向記者表示，參考科學家建議後，將會分階段釋放這些鯨魚，第一批會先釋放8頭，預計要花上4個月的時間才能全數釋放完畢。

普丁（Vladimir Putin）在今年4月就曾下令，要相關人員立刻調查整起事件，並在夏天以前釋放所有鯨魚，預計整個野放計畫與行動將耗資460萬美金，相當於新台幣1.4億元。不過當時俄羅斯遠東地區仍屬寒冬，海洋未來學會創辦人卡斯托（Jean-Michel Cousteau）指出，在那樣的天候狀態下，要釋放任何一隻鯨魚都是不可能的，牠們可能會全部喪命，而現在夏天即將到來，準備可以開工了，是要完成釋放的時候。

普丁也在年度電視訪問節目上讚賞野放的決定，「據我所知，虎鯨價值數百萬美元，當錢很多的時候，問題就變得很難解決。不過感謝上帝，事情開始發生了變化。」