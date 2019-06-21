日企提高新鮮人待遇　 讓中年員工失血

▲日企優先提高年輕人起薪，恐令老員工吃虧 。（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

日本近年來為了因應勞動力短缺問題，許多企業選擇提高年輕人的起薪來爭奪新血的加入，卻也因此讓企業產生薪資結構性的變化，使得中年以上員工的薪水遭到壓縮，也破壞了向來以論輩分為首要的日本薪資制度。

據《日經中文網》報導指出，日本的建築、電機甚至製藥企業目前都處於業績低迷時期，還有人手大量短缺現象。日本大成建設於去年更將畢業生起薪提高1萬日圓（約台幣2892元）到24萬日圓（約台幣69422元），只為吸引年輕人的加入。

除此之外，日本醫藥企業衛材公司今年20至39歲的員工加薪幅度遠超過40歲以上的員工，公司新進員工也從往年的40人增加至100人，可見該公司對於組織年輕化的看重。

據日本厚生勞動省統計，2018年碩士畢業生的平均起薪為23.87萬日圓（約台幣69,006元），本科畢業生為20.67萬日圓（約台幣59,755元），高中畢業生為16.51萬日圓（約台幣47,729元），均創下歷史新高。

日本厚生勞動省還發現，在員工超過千人的大企業中，40至44歲男性員工的平均年收入從2008年的797萬日圓（約台幣230萬元），到2018年只剩下726萬日圓（約台幣210萬元）。

報導指出，許多企業為了招攬年輕人才而提高起薪，若是全體員工的薪資總量不提高，勢必會讓中年以上的員工薪資環境越來越嚴苛。