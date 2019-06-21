家門口遇通緝犯！　阿嬤霸氣「掏步槍瞄準」把他嚇到下跪

▲阿嬤用步槍嚇退通緝犯。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國阿拉巴馬州一名75歲阿嬤在自家門外的車道遇到通緝犯，為了保護家中2名孫女，她冷靜掏出步槍對空鳴槍，再把槍口直接對準對方，嚇得對方當場跪下、完全不敢再走近一步，事後還霸氣表示，「我當時十分冷靜，因為我知道我能夠控制住這個場面」。

警方表示，通緝犯鮑爾斯(Cameron Powers)日前潛逃到亨茨維爾(Huntsville)以西的萊姆斯通縣(Limestone)，結果被75歲婦人布萊克(Marcia Black)在家門外遇到。布萊克表示，她主動走過去詢問鮑爾斯，「有什麼需要幫忙的嗎？」對方回應，「是的，女士，我想借用你的手機」，她便突然亮槍以阻止對方再繼續靠近。

布萊克表示，「我當時只是想讓他保持距離，並沒有打算殺了對方，但我讓他覺得我真得會動手」，由於鮑爾斯沒有跪下來，她便霸氣朝天空開了一槍示威，「他意識到我是來真的，後來就乖乖跪了下來。」驚險過程全被屋內的2名孫子看在眼裡，最後15歲孫女趕緊報案。警方趕到時，鮑爾斯雖然試圖逃跑，但很快就被逮捕。孫女則十分驕傲布萊克當時為他們挺身而出。